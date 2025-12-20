宏福苑五級火｜政府發放15萬元租金補助 麥美娟籲大埔區內業主不要「趁火打劫」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26日發生五級火，造成 161 人罹難。政府將向宏福苑業主發放為期兩年，每年15萬元租金補助。民政及青年事務局局長麥美娟今（20 日）在電台訪問中表示，留意到有大埔區內的租盤業主，在政府公布發放租金補助消息後大幅加租，形容是「趁火打劫」。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，有業主反映即使有租金補助，亦不足以在大埔區內覓得居所，「我希望大埔現時的租盤業主，似乎有人都說，是趁火打劫。」她指，明白加租是市場調節，但亦希望有關業主考慮到宏福苑居民的情況，讓他們有機會在大埔內覓得合適居所，不要大幅加租。

廣告 廣告

麥美娟表示，租金補助是希望為居民提供多一個選擇，明白有宏福苑居民希望在大埔區內覓租盤居住，方便上班上學，但如果居民未能在原區找到合適單位，其他區的過渡性房屋仍有足夠供應，可考慮入住，過渡屋租金相對較低，相信居民繳交租金後，仍有餘額應付其他生活需要。

麥美娟指，提供補助是為居民提供多一個選擇，以自己的方式解決中期住屋問題，政府發放補助是按公平原則考慮，不論居民目前住在過渡屋、酒店、青年宿舍，或與親友暫時同住，發放的補助金額都是一樣。

首筆租金補助及5萬元搬遷補助，將於周一起陸續透過「一戶一社工」發放，社署將根據土地註冊記錄為居民核實身份，業主毋須提交業權文件。