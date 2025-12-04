宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo

宏福苑發生五級火，政府及多個機構提供災後支援。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火的善後及支援工作持續進行，基層醫療署今日（4日）公布，設立家庭醫生義診計劃支援受影響居民。受影響居民可由即日起至明年 2 月 28 日，經地區康健中心安排接受最多 3 次免費診症，並涵蓋處方藥物，跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。

逾140私家醫生參加義診

基層醫療署表示，全港十八區康健中心作為樞紐已安排個案經理，跟進受影響居民的基層醫療需要，並按個案情況和居民意願，配對私營家庭醫生義診或醫管局家庭醫學門診服務。現有超過 140 名私家醫生參加義診計劃，涵蓋 170 個服務點，當中包括四間私家醫院。有醫療需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。

【地區康健中心熱線電話】

中西區地區康健中心：6428 9334

葵青地區康健中心：2191 6616

深水埗地區康健中心：9216 4991

南區地區康健中心：9844 6553

荃灣地區康健中心：2439 8088

屯門地區康健中心：2331 7143

黃大仙地區康健中心：9063 0277

油尖旺地區康健中心：2326 7800

元朗地區康健中心：2602 2020

東區地區康健站：2634 0775

離島地區康健站：9038 6188

九龍城地區康健站：6440 6824

觀塘地區康健站：5530 2617

北區地區康健站：5562 1829

西貢地區康健站：9162 2240

沙田地區康健站：6075 5521

大埔地區康健站：5164 7288

灣仔地區康健站：3751 5768

【浸大宏福中醫關懷義診計劃】

香港浸會大學中醫藥學院臨床部亦設立義診計劃，為大埔宏福苑居民及救援人員提供中醫診症、處方中藥、針灸、推拿及健康講座。有需要人士要提供正本或電子版本住址證明，消防員及消防處救護員須提供委任證。義診服務首階段維持兩個月，可視乎需求延長。

【浸大中醫藥學院直屬診所】



九龍塘診所

九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1樓

3411 2968 / 3411 2988





太子疾病預防中心

太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓全層

3793 3428





尖沙咀診所

尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓

2721 1292 / 2721 1984





北角診所

北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦•3-4號舖

3589 6988





上環診所

上環干諾道中133號誠信大廈17樓

2591 0666 / 2591 6079

浸大宏福中醫關懷義診計劃

【博愛中醫流動醫療車】

博愛醫院提供中醫義診服務，中醫流動醫療車於 12 月 1 日至 5 日提供義診，災民憑證可免費接受普通科診症，包括兩天藥物，及針灸治療。

博愛中醫流動醫療車

【復康會免費醫療交通支援】

香港復康會啟動轄下「易達轎車」免費醫療交通支援，協助受影響住戶來往醫院及診所。服務對象為長者、行動不便人士、殘疾人士及有醫療覆診或取藥需要者。路線來往公私營醫院、專科門診、普通科門診、表列中醫診所及相關醫療支援設施

《服務預約專線》