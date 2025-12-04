精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜政府統籌義診服務 受災居民可接受免費診症三次包藥物 附社區醫療資源整合｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火的善後及支援工作持續進行，基層醫療署今日（4日）公布，設立家庭醫生義診計劃支援受影響居民。受影響居民可由即日起至明年 2 月 28 日，經地區康健中心安排接受最多 3 次免費診症，並涵蓋處方藥物，跟進火災後帶來的創傷，例如呼吸系統疾病，以及處理相關的壓力及焦慮症狀。
逾140私家醫生參加義診
基層醫療署表示，全港十八區康健中心作為樞紐已安排個案經理，跟進受影響居民的基層醫療需要，並按個案情況和居民意願，配對私營家庭醫生義診或醫管局家庭醫學門診服務。現有超過 140 名私家醫生參加義診計劃，涵蓋 170 個服務點，當中包括四間私家醫院。有醫療需要的受影響居民可致電任何一間康健中心的熱線電話或親身前往康健中心尋求協助，不受現時的居住地點限制。
【地區康健中心熱線電話】
中西區地區康健中心：6428 9334
葵青地區康健中心：2191 6616
深水埗地區康健中心：9216 4991
南區地區康健中心：9844 6553
荃灣地區康健中心：2439 8088
屯門地區康健中心：2331 7143
黃大仙地區康健中心：9063 0277
油尖旺地區康健中心：2326 7800
元朗地區康健中心：2602 2020
東區地區康健站：2634 0775
離島地區康健站：9038 6188
九龍城地區康健站：6440 6824
觀塘地區康健站：5530 2617
北區地區康健站：5562 1829
西貢地區康健站：9162 2240
沙田地區康健站：6075 5521
大埔地區康健站：5164 7288
灣仔地區康健站：3751 5768
【浸大宏福中醫關懷義診計劃】
香港浸會大學中醫藥學院臨床部亦設立義診計劃，為大埔宏福苑居民及救援人員提供中醫診症、處方中藥、針灸、推拿及健康講座。有需要人士要提供正本或電子版本住址證明，消防員及消防處救護員須提供委任證。義診服務首階段維持兩個月，可視乎需求延長。
【浸大中醫藥學院直屬診所】
九龍塘診所
九龍塘浸會大學道7號賽馬會中醫藥學院大樓1樓
3411 2968 / 3411 2988
太子疾病預防中心
太子彌敦道771-775號栢宜中心3樓全層
3793 3428
尖沙咀診所
尖沙咀堪富利士道12號宏貿發展大廈11樓
2721 1292 / 2721 1984
北角診所
北角丹拿道8號雋悦3樓雋悦•3-4號舖
3589 6988
上環診所
上環干諾道中133號誠信大廈17樓
2591 0666 / 2591 6079
【博愛中醫流動醫療車】
博愛醫院提供中醫義診服務，中醫流動醫療車於 12 月 1 日至 5 日提供義診，災民憑證可免費接受普通科診症，包括兩天藥物，及針灸治療。
【復康會免費醫療交通支援】
香港復康會啟動轄下「易達轎車」免費醫療交通支援，協助受影響住戶來往醫院及診所。服務對象為長者、行動不便人士、殘疾人士及有醫療覆診或取藥需要者。路線來往公私營醫院、專科門診、普通科門診、表列中醫診所及相關醫療支援設施
《服務預約專線》
其他人也在看
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 20 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜屈穎妍文章轟政府失敗卸膊 只重表忠不整治官僚 大公報 FB 屢改內容最終刪帖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 24 分鐘前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 7 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 22 小時前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（04/12-08/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，明星一平夜店日式炒麵 $21.9/2件、松永雜錦餅乾 $39.9/2件、Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
英超 ｜維拉4連勝 聯賽榜排第3 艾馬利變隊史贏波王
如果要數近期最強勢球隊，很多人以為是阿仙奴、曼城等豪門，但其實是維拉。過去10場英超比賽，維拉累計取得25分，相當驚人。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 17 小時前
宏福苑大火｜多間外資大行取消聖誕派對 美銀取消年度最大客戶活動
大埔宏福苑五級大火，至今已造成159人罹難，包括一名消防員。根據媒體引述消息人士指出，多間跨國金融公司取消本月...BossMind ・ 1 小時前
大槻真希唱到一半突斷電！ 胡錫進微薄刪文再發內幕！
哎喲，上海的東方體育中心本該是萬人合唱的熱鬧夜，誰知大槻真希演唱會唱到一半，燈光全黑工作人員衝上台搶麥克風「請下台」，場面尷尬到爆！Japhub日本集合 ・ 21 小時前
American Bitcoin在26分鐘內腰斬 加劇特朗普家族財富大縮水
加密貨幣礦商American Bitcoin Corp.股價周二的跳水來得猝不及防。華爾街上午9點31分，即開盤僅一分鐘後，該股就下跌了33%。五分鐘後，跌幅擴大到42%，到9點56分時已經超過了50%。Bloomberg ・ 1 天前