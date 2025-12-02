宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜政府：獨立委員會運作與 2018 年大埔車禍類似 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo
【23:50 更新報道，加入特首辦回覆】
【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超今日（2 日）出席行政會議前，宣布會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」，並由法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題。事故發生後，坊間都倡議政府應該參照 1995 年嘉利大廈五級火，以及 2012 年「南丫海難」等事件成立「獨立調查委員會」調查，到底李家超今日所指的「獨立委員會」，跟「獨立調查委員會」有何分別？
獨立調查委員會 經專屬法例授權
過往港府成立的「獨立調查委員會」「Commission of Inquiry」，是根據香港法例第 86 章《調查委員會條例》成立。根據《條例》，行政長官會同行政會議需要委任一人為委員會主席，調查任何公共機構的經營或管理、任何公職人員的行為或其認為與公眾有重大關係的任何事宜，委員會通常由 3 人以上組成。根據過往經驗，港府較常委任法官出任獨立調查委員會主席。
獨立調查委員會缺席聆訊者可被拘捕
根據《條例》成立的獨立調查委員會權力相當大，可以傳召任何人士出席作證，如果有關人士不出席，委員會可以對其發出逮捕令。委員會亦可以檢視任何有必要索取和審閱的文件，過程中可尋求警方以及執達吏的協助。
至於李家超今日的發言，他表示會成立的是「獨立委員會」，並會聯絡司法機構，邀請一名法官主持「獨立委員會」，而現時並無法例註明「獨立委員會」的組成，權力，以及運作方式等。李家超指，會研究協助「獨立委員會」高效運作，包括政府如何提供更多委員會所需資料及按其要求執行某些工作，協助其盡早完成工作，向行政長官提交建議和報告，助力政府深化改革。而李家超在回答英文提問時，就以「Independent Committee」形容，有別於「獨立調查委員會」的英文「Commission of Inquiry」。
2018 年九巴事故曾成立「獨立檢討委員會」
《星島日報》專欄「大棋盤」今日就引述「政府中人」指，大方向未必是成立「獨立調查委員會」，而是成立委員會「檢視」事件，性質類似 2018 年大埔公路九巴雙層巴士翻側事故的「獨立檢討委員會」。
至於前運輸及房屋局局長、現任教育大學公共行政學講座教授張炳良早前接受《信報》訪問時說，成立具「類司法」功能的法定獨立調查委員會，是合適及值得考慮的做法。他指獨立調查委員會的特點在於透明度高，可以公開回應社會疑問，讓公眾了解事故成因及制度是否存在問題，亦可從制度及行為層面檢視是否需要改善，形容相關機制有助維護政府公信力及權威，協助社會「解結」，減少外界對政府內部調查不足，甚至官官相衛的質疑。
特首辦：委員會運作類似 2003 年屯公車禍及 2018 年九巴事故
就「獨立委員會」詳情，行政長官辦公室發言人晚上回覆《Yahoo 新聞》查詢，指獨立委員會的運作類似過往大型事故的調查，包括 2003 年屯門公路車禍、2018 年大埔公路車禍，委員會會作出調查，並發表報告。
發言人指，政府參考過往處理和審視上述兩宗大型事故的經驗，決定成立由法官主持的獨立委員會，全面、公平公正推進調查，「體現政府從速徹底解決問題的決心。」成立獨立委員會的其中一個目的，是可以繼續全力提速提效推展調查工作，包括刑事調查，發言人並稱委員會由法官主持，「具有獨立性與公信力，將秉持嚴謹公正的態度開展工作」，在確定獨立委員會的職權範圍及人選後，政府會作出公布。
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo
宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo
宏福苑五級火︱田北辰質疑政府過早公布棚網化驗結果 導致引起外界揣測：徒增矛盾，自尋煩惱︱Yahoo
宏福苑大火︱政府向死者家屬發放 20 萬慰問金及 5 萬殮葬費 傷者住院 7 天以上獲發 10 萬元 受災學生獲 2 萬元補助︱Yahoo
宏福苑五級火︱勞工處指有 5 名工程承建商工人遇難 工權會提供協助籲家屬聯絡︱Yahoo
宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛哭：我接受唔到｜Yahoo
宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
宏福苑五級火︱張炳良倡設獨立調查委員會 還受害者公道、協助社會「解結」 湯家驊：死因研訊較快︱Yahoo
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案 要求徹查現屆法團 黃為上屆法團顧問任內通過大維修｜Yahoo
宏福苑五級火｜居民稱災後翌日登記一戶一社工 至今未獲聯絡：到依家都冇佢個名｜Yahoo
宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃難 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo
宏福苑五級火︱怡閣苑維修工程膠板封窗 房屋局命令停工、考慮檢控 屋宇署巡319樓宇抽驗棚網︱Yahoo
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
宏福苑五級火｜逾 5000 人排隊獻花 有外傭哭成淚人 認識同工在事故中離世：我們有流淚，亦會祈禱｜Yahoo
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
