宏福苑五級火｜數十家屬排隊認遺體照 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，目前累計至少94人死亡，78人受傷，多人失蹤。失蹤人士親屬今日（28日）獲安排前往廣福社會堂繼續完成認屍程序。
親屬難掩哀傷
認屍程序由今早 10 時開始，及早上 9 時許，已有約 30 至 40 名親屬在社區會堂外排隊守候。現場氣氛蕭瑟，親屬神情哀傷，眼眶泛紅，彼此甚少交談。有義務社工自發到場，為有需要人士提供心理輔導。
10 時 15 分起，親屬獲安排分批進場觀看相片認屍；約 20 分鐘後陸續在社工陪同下離開。
完成認屍後，有親屬激動落淚，需要在親友或社工攙扶下離開。被問及有沒有找到自己的家人，大部分親屬都只是輕輕搖頭，低頭急步離開，不願再提起傷心處。
紅十字會：在場給予家屬心理支援
香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵周五（28 日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，紅十字會在今次事故有在警方、社署等部門協調認屍工作。災民未觀看照片前，在場同事會向災民給予充足的提示，提醒他們在觀看照片時，家人從相片中呈現的樣貌，膚色，狀況可能會跟本身想像相當不一樣，觀看前需要有充分的心理準備。張依勵又建議，家屬應該只安排已經準備好的家人觀看遺體照片，進一步減輕對各位家屬的創傷。
張依勵又說，經過警方人員安排，已經盡量減少家人觀看遺體照片的數量，亦會盡量讓每個家庭都保有私隱，不同家庭之間提供足夠間隔和空間處理。如果家屬觀看遺體照片後有不同情緒，紅十字會的同事會主動支援和陪伴。張依勵並再次提醒，市民閱讀相當多火災相關資訊後，如果身心感到壓力，可以暫時迴避，毋須完全緊貼。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
