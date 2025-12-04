災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
宏福苑五級火｜方皓玟宣布除夕演唱會延期：社會氣氛不適宜進行慶祝活動
大埔宏福苑五級火造成156人死亡，多人受傷，影響嚴重。多名演藝圈人士紛紛捐款伸援手，韓國音樂盛典《MAMA》、楊千嬅演唱會及Jer柳應廷@MIRROR個人演唱會雖如期進行，不過主辦亦向災民捐款，或將演唱會部分收手捐出，以示對災民支持。不過，亦有部分藝人決定暫停演出，演唱會延期或取消，如莫文蔚、洪卓立及許靖韻等等。昨日，原定於12月31日除夕於觀塘海濱活動空間舉行音樂會的方皓玟亦宣布演唱會將延期舉行。
方皓玟昨日於社交平台發出聲明宣布：「由本地舞台有限公司主辦、原定於 2025年12月31 日假觀塘海濱活動
空間舉行的《方皓玟除夕約你落觀濱演唱會》，因應近日香港大埔發生嚴重火災事故，考慮到現時社會氣氛不適宜進行慶祝活動，主辦單位與方皓玟商討後決定延期舉行。
衷心感謝各位觀眾的支持與理解。已購票人士可辦理 退票手續，退款金額為門票面值（不包括購票時之手續費）。
退票查詢及申請請電郵：
help@theacemeta.com
後續安排及最新消息，將於官方平台另行公布。
感謝閣下的體諒與支持。
本地舞台有限公司」
