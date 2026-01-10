宏福苑五級火｜昨發問卷設原址重建選項 黃偉綸今稱不切實際 業主斥非聽民意：赤裸裸脅迫｜Yahoo

政府問卷指宏福苑原址重建需時 9 至 10 年。（資料圖片）

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 161 人喪生，逾千個家庭流離失所。政府昨日（9 日）以問卷收集及歸納對長遠安置的初步意見，問業主會否考慮將業權出售予政府，以及出售業權後是否希望選購未來兩年入伙的新居屋或綠置居，另指原址重建最快要 2035 年方入伙。有居民憂問卷有預設立場，引導業主未獲足夠資料倉卒決定。應急及善終工作組組長黃偉綸今（10日）突於電台直指，原址重建不切實際，政府想法是不會重建住宅，較好做法是清拆宏福苑改建社區設施，惹居民批評問卷並非為聽取民意，「赤裸裸脅迫，有個 deal 要落實」。

列 8 項資助房屋 比原址重建快入伙

政府正透過一戶一社工向宏福苑業主派發問卷，收集居民對長遠安置的初步意見。問卷先問業主認為政府處理居民長遠住宿時應考慮什麼因素，其後詢問業主會否考慮出售業權予政府、出售業權後會否考慮購買兩年內入伙的新居屋或綠置居，以及會否考慮以「樓換樓」換取價格相若的居屋或綠置居單位。問卷亦列出 8 個將會入伙或有可能發展居屋及綠置居項目，最快 2 年後入伙，並指出原址重建需時 9 至 10 年，顯示全部項目都比原址重建更快入伙。

問卷將大埔頌雅路西地盤列為其中一個新居屋的可能選擇，最快 2029 年入伙。（大埔區議會圖片）

業主：變相強制「與放逐無異」

政府向居民發問卷翌日，應急及善後安排工作組組長兼財政司副司長黃偉綸今於電台節目明言，重建宏福苑不設實際，「喺宏福苑現址，政府目前諗法係唔會再做住宅⋯⋯嗰個地方可能做返社區需要嘅設施」。宏志閣居民陳先生接受《Yahoo 新聞》訪問時直斥「問卷並非為聽取民意，而係為製造民意。他指出，宏福苑是業主們用血汗錢購買的私產，「而非政府恩賜，重建與否的主動權理應在業主手中」，認為政為以心理陰影或耗時過長為藉口拒絕重建，變相強制將居民遷往他處，「本質與放逐無異」。

陳先生續指，問卷將原址重建與遷入新居屋所需的時間列出比較，似乎逐步引導業主思考接受政府購買業權，質疑是否有預設立場。「我都做咗一啲資料搜集，政府資料入面，一棟居屋由生地變熟地係要 4 年，但依家（原址重建）講嘅係 10 年？咁另外 6 年做啲咩？居民會諗我可能無咁長命，我無呢種心理博弈嘅堅持，我同政府呢個龐然大物點打官司？所以好多人就會傾向唔揀（原址重建）呢個方案。」他續指，很多宏福苑業主都是沒有收入的退休人士，目前政府宣布的租金補助只有兩年，不排除有部份人因擔心經濟負擔而被迫接受「樓換樓」遷往其他居屋。

憂「初步意願」變統一意見

他另外擔憂，雖然問卷寫道初步收集意願不代表居民承諾接受任何選擇，甚至負責其個案的社工也明言業主不一定要交回問卷，但問卷所得數據亦會對居民造成壓力。「我將意見統一咗，證明我已經令大部份宏福苑居民接受最簡單嘅方案，用少數服從多數嘅方式，我唔需要再同你慢慢爭拗。」他認為即使政府無心引導，亦同樣會造成焦慮。「啱啱新聞講有啲居民想揀啟德（啟陽苑），你再唔快啲揀我就唔派啟德畀你㗎啦，我派洪水橋、北部都會區畀你，你快啲接受啦，一步步縮減直到你要投降。」

居民創傷未癒不宜倉卒決定

陳先生多謝政府有收集居民聲音的行動，但他認為居民心理創傷未癒，居無定所，每日要應對新消息、新安排，亦沒有獲得充份全面資料，加上法團管委會被解散，新管理公司未上任，業主不適合在混亂時刻作出影響餘生的決定。「我哋講 Informed decision，即係你係清晰了解所有資訊，有透明度給予你信任同放心，我知道要面對乜嘢將來同後果。」

部份宏福苑居民仍未有短中期穩定居所。（資料圖片）

「我相信畀所有人有選擇權唔難」

他亦知道有居民仍未能取得援助金，期望政府能夠先處理短中期安置問題，亦應以較柔和的方式接觸居民，短期內不要挑動居民情緒。「例如問卷話有測量學會按現時地價估價，呢個估價係咪清晰？會唔會按照面向、樓層、損毁程度有唔同？如果我哋做資產交換嘅賠償標準係咪有封頂？我哋要同綠白表一齊排定係有優先揀樓權？有家人喪生嘅家庭係咪優先？好多問題都會一一浮現。」他建議政府採用之前解釋援助金的方式，設立網站列明資訊逐點解釋，並強調要讓居民有多方案選擇，「我相信要畀所有人有選擇權其實唔難」。

業主冀不須少數服從多數

部份居民細閱問卷後有不同憂慮，有不願具名的業主向《Yahoo 新聞》表示，希望政府能夠充分考慮不同家庭嘅需要，能夠提供多個方案選擇，而毋須少數服從少數。除了原址重建外都希望有不同選擇，譬如購回業權資助業主重購新居屋或者自由市場居屋。