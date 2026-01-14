宏福苑五級火｜李家超強調「追責到底」不論高層低層 長遠安置要「情理法兼備」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】第八屆立法會首次會議今日（14日）舉行，行政長官李家超率先發言，提及大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。李家超強調會問責到底，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會按事實追責懲處」。

李：系統性改革 打破利益藩籬

李家超發言指，第八屆立法會任重道遠，行政立法共同推動宏福苑火災後支援與重建工作。他強調要推行系統性改革，打破利益藩籬。

考慮居民意願、善用資源

他表示，政府會盡快敲定受大火影響家庭的長遠住宿安排方案，讓他們早日安定下來，政府會在稍後的動議提出考慮建議，「既考慮受影響家庭的意願，也考慮善用資源，要情理法兼備」。他稱明白每一個受影響的家庭都有不同的想法，而社會亦意見紛紜。政府已在上星期透過「一戶一社工」接觸宏福苑業主，全面收集他們對長遠居住安排方案的初步意願，讓應急住所安排工作組分析，作出建議，落實具體方案。他重申政府會全力投入善後工作，讓受影響家庭盡早重建生活。

「問責到底，追責到底」

李家超強調，不容許事件再發生，會根據獨立委員會的建議，推行系統性改革，政府全力支持和配合，統籌所有相關部門，除了按委員會要求外，主動提供資料。李家超重申：「為了追查事發原因，執法部門的調查和獨立委員會的調查審視會一絲不苟，查個水落石出，我會問責到底，追責到底。任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論基層或高層，都會公平地按事實追責懲處。」

李家超表示，政府會全力投入宏福苑火災善後工作，讓受影響家庭盡早重建生活。

李家超說，在獨立委員會展開工作的同時，政府會展開不同領域的改善措施：