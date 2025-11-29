宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
宏福苑五級火｜梁君彥拒立法會緊急休會辯論 狄志遠去信特首促召開會議｜Yahoo
（11月 29 日更新報道）
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠周五（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。
梁君彥：未能接納
梁君彥同日傍晚回應指，未能接納要求，他引《基本法》第七十二(五)條 及《議事規則》第15(1)條，在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議。
梁君彥回覆指，今次嚴重火災導致多人傷亡，包括有消防員殉職，感到極其悲痛，衷心希望受影響居民盡快獲得適切支援，並期望類似事故不再發生。
狄去信特首
狄志遠今（29 日）致函行政長官李家超，懇請根據《議事規則》第15(1)條召開緊急立法會會議。他指，因梁君彥回覆指只會應行政長官要求才召開緊急會議，因此去函促請盡快召開緊急會議，討論善後工作、表達市民訴求，並檢視現有法律政策，確保悲劇不再重演。
狄志遠：冀了解政府如何作出安置
狄志遠周五致函梁君彥，就大埔宏福苑五級火重大傷亡事件提出緊急休會辯論，他提出議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。
他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。
立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，本屆議會任期至12月31日。早前行政長官李家超已刊憲，指明第七屆立法會會期10月24日中止，其運作亦隨之終止，即目前現屆立法會處於休會狀態，待選出下一屆立法會。
《議事規則》第15條列明如何處理急切事項的會議，立法會主席須應特首要求召開立法會「緊急會議」；如須在立法會任期完結或解散之後的期間舉行緊急會議，會議應在指明舉行選出立法會議員的換屆選舉的日期前召開。《議事規則》第16(2)條，動議立法會休會待續議案毋須事先作出預告，立法會主席如信納休會待續的目的在於方便議員討論某項對公眾而言有迫切重要性的問題，可准許議員或列席會議的任何獲委派官員動議此項議案。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【相關報道】
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo
其他人也在看
天氣報告｜大致天晴及乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(11月29日)天氣預測，大致天晴及乾燥。早上清涼。日間最高氣溫約23度，晚上漸轉多雲。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。 展望未來數日大致多雲，濕度回升及有一兩陣雨。#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
宏福苑火災 有議員要求立會進行緊急休會辯論 盡速安置居民
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火造成大量傷亡，有議員去信立法會主席梁君彥，指根據《議事規則》第 16(2)條，要求主席批准就「大埔宏福苑五級火災」提出緊急休會辯論，而議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議 拍攝到致辭時露出笑容
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，立法會主席梁君彥被拍攝到昨晚出席前高級公務員協會晚宴，他指事件符合政府指引，希望社會不要挑撥大家。 由網上圖片可見，前高級公務員協會昨晚舉行周年大會及晚宴，活動主題是「全心全意支持立法會換屆選舉」，現場放置宣傳立法會選舉的易拉架。投影片寫上哀悼殉職消防員何偉豪的字眼，立法會主席梁君彥am730 ・ 2 小時前
外國人在韓房產逾10.4萬套 中國人持過半數佔最多
【on.cc東網專訊】南韓國土交通部周五（28日）公布統計數據，截至今年6月底，外國人在韓持有房產數量逾10.4萬套，較去年12月增加0.15%，其中中國人持有58,896套，佔最多達56.6%。on.cc 東網 ・ 39 分鐘前
過渡性房屋275單位可供宏福苑災民入住 豁免租金一段長時間
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，最終導致大量居民失去家園流離失所。房屋局局長何永賢今日（29日）在社交平台上表示，全港有空置單位的過渡性房屋項目全部候命，隨時準備接收宏福苑受影響居民，各區共275個過渡屋單位可安排宏福苑受災居民入住。何又稱，明白居民會on.cc 東網 ・ 1 小時前
採訪日誌｜宏福苑五級火災第三日 繼續跟進火場及災民情況
【Now新聞台】今日（11月28日)，大埔宏福苑五級火第三日，繼續跟進火場情況以及災民情況。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
辦理災民證資助臨時房屋 多人排隊輪候災民表示諒解
【on.cc東網專訊】五級大火過後，今日(29日)民政事務處派員到大埔寶湖道22號中華基督教會馮梁結紀念中學內設置櫃台，為受影響居民辦理災民證及政府資助。在場亦有另一櫃台工作人員協助災民申請非政府資助項目及臨時入住單位，場外有大批災民排隊輪候。on.cc 東網 ・ 2 小時前
大埔宏福苑大火 宏志閣未波及大廈同被圍封 貓主擔心5貓缺水缺糧
【動物專訊】入夜後開始轉冷，但仍有不少毛孩主人在現場等待消息。居住宏志閣2205室的五貓主人Roy ，他已經兩晚通頂在現場守候消息，但仍未等到毛孩獲救的消息。 早前報道指宏志閣是今次火災中唯一一座沒有被波及的大廈，但因為八座大廈全部圍封，宏志閣居民亦無法上樓回家尋找他們的動物。Roy連日不斷向警察、消防或現場的救援人員查詢，希望了解宏志閣情況，查詢能否讓居民回屋內尋找動物。 Roy說警察曾經向他表示能夠帶他上樓，但後來警方與其他救援部門溝通後，表示無法安排。Roy現在非常無奈，「最初兩天是擔心，現在則是無奈。這兩天聽得最多就是叫我等候。明白無人能夠預知意外，明白救人重要，亦非常感謝消防及救援人員拯救居民和動物。」 最令阿Roy焦急的是家中用寵物電動飲水機，現時大廈停水停電，水機便會停水，食物方面也不是「放長糧」，因此推斷貓貓已經差不多三日冇水冇糧。 Roy視毛孩如家人，「對每個毛孩家長來說，他們就如同自己的孩子。」當他拿出五隻貓貓的照片觀看時，一道眼紅哽咽。他的五隻貓當中，有一隻是領養回來的唐貓「肉仔」。「貓貓初時比較驚人，最驚係我。但經過多年相處後他已經變得很不同，一點也看不出他曾經香港動物報 ・ 15 小時前
大埔直擊｜社署為宏福苑居民辦災民證 入境處安排車輛載人到將軍澳辦各類證件
【Now新聞台】大埔宏福苑周三發生五級火災，造成重大人員傷亡。本台記者記者江瓔庭下午1時在馮梁結紀念中學，現場有不少宏福苑的居民申請「災民證」。他們大部分人連日都暫住比護中心，得悉今日社署會為災民辦理「災民證」，因此到來辦理。 災民領取「災民證」後，便能申請各項援助基金及過渡性房屋等，現場消息指，大約要排一個小時便能進入學校辦證。不過由於辦證需要帶同身份證正本，如災民在火警中遺失身份證，入境處亦已安排人手在現場協助，並安排旅遊巴接載他們到將軍澳入境處總部，辦理包括身份證及護照等證件。有災民亦希望盡快補領各證件，以便處理災後事宜。#要聞now.com 影音新聞 ・ 41 分鐘前
斬死鄰居祖孫三口 男子判死提上訴
【on.cc東網專訊】廣東省廉江市男子葉德志今年3月闖入同村村民家中斬死祖孫3人，控以故意殺人罪名，今年8月被判處死刑，剝奪政治權利終身。葉德志不服一審死刑判決提起上訴後，廣東省高級人民法院周四（27日）借用湛江市中級人民法院法庭審理此案，庭審過程持續約一小時，on.cc 東網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜數十家屬排隊認遺體照 難掩悲痛淚灑當場｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，目前累計至少94人死亡，78人受傷，多人失蹤。失蹤人士親屬今日（28日）獲安排前往廣福社會堂繼續完成認屍程序。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局今日（28日）下午最新公布，火災已奪走 128 條性命，包括 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍在涉事樓宇內。消防處處長楊恩健表示，昨日派出防火組測試消防警鐘操作是否有效，發現八座大廈的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳關愛隊要求義工離開及報警 麥美娟澄清無人報警希望社會認清事實
大埔宏福苑五級火後，政府開放9個臨時庇護中心讓災民暫住。網傳有關愛隊到場後要求義工離開並報警。民政及青年事務局局長麥美娟澄清警方無接獲相關報案，希望社會認清事實。 麥美娟強調政府要確保臨時庇護中心的秩序，保護災民的安全及私隱。她希望社會認清事實，大家團結一致，不分彼此，為受影響居民提供適切服務。 麥美娟呼籲am730 ・ 1 小時前
續集？拖肥孖寶「拳上」泯恩仇
【Now Sports】在球場發生掌摑內訌的兩位愛華頓球員基耶和米高堅尼，在最新一段影片中看來已經冰釋前嫌。愛華頓周一英超作客曼聯，基耶（Idrissa Gueye）與米高堅尼（Michael Keane）在場上爆口角後繼而動武，前者掌摑了隊友一巴，結果被球證紅牌驅逐，但可幸是大部份時間少踢1人的拖肥糖，最後仍以1:0勝出。領隊莫耶斯事後證實，基耶已在更衣室為自己失控的行為，向所有人致歉。事隔3天，愛華頓前鋒查路巴利在個人社交平台分享了一段短片，是在一個室內訓練場，他充當拳證，然後只見兩位當日主角基耶和米高堅尼帶上拳套，被他拉入一個以幾張貼上球會標示座椅、臨時搭建的小擂台，進行決鬥；兩人幽默地碰拳，作狀要打對方後，便笑成一片，熱情地互抱對方，看來之前的恩怨已經化解。莫耶斯當日亦表示，球員之間出現爭吵，從另一角度來看，是因為緊張球隊，反而喜歡他們擁有這樣的態度。相關片段：https://x.com/EvertonNewsFeed/status/1994036291453747215/video/1now.com 體育 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜政府擬逐步取締竹棚 建造業工會：不是竹棚有問題，應討論施工管理｜Yahoo
大埔宏福苑五級火引起外界關注棚架保護網的阻燃能力，以及建築工程的監管問題。政府聚焦與業界討論由竹棚轉用金屬棚架，認為應擬定路線圖。香港建造業總工會理事長周思傑今早（28日）在電台表示，不論使用竹棚或金屬棚架，只要跟足規範是安全的，而今次有證據顯示，是使用不合規材料和監管有問題導致火災，「不是竹棚本身有問題」。他認為要討論的主要是施工管理上是否遇到瓶頸，導致今次情況，包括為何要八座大廈同時施工，當時的風險評估為何，為何沒有監管使用的材料等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱投票押後？法例規定延期不多於14日 2020年引用緊急情況押後一年︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火導致逾120人死亡，特首李家超日前指，已暫停選舉宣傳及推廣工作，包括選舉論壇，以優先處理火災及援助受災居民。李家超亦被問及會否押後立法會選舉，李指在統整工作後再作決定。翻查資料，根據相關條例，延遲選舉需在原日期後14日內進行。不過2020年立法會選舉就以疫情為由押後一年，時任特首林鄭月娥就引用《緊急情況規例條例》處理，並由人大常委會處理立法會真空期問題。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
奪命火災全港關注，但亦有一些市民在閱覽相關資訊後出現情緒反應。有臨床心理學家便表示災難後出現急性的壓力反應是正常狀況，情緒一般會慢慢消退，但若持續感到困擾不安，便應向專業人士求助。精神科專科醫生則建議，市民若感到不安，應暫時遠離相關資訊，「不要覺得自己不去看，就是不關心社會……這是一個負責任的照護行為。」Yahoo 健康 ・ 2 天前
沙治奧拉莫斯決定離開墨超： 未掛靴
皇家馬德里傳奇沙治奧拉莫斯即將再度轉會，他今年一直效力墨西哥球會蒙特雷，現年39歲的他，表示未有打算掛靴，希望重返歐洲球壇，可踢明年世界盃。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火︱百度宣佈捐 1000 萬港元賑災 地圖 App 即時更新路況助救援
大埔宏福苑日前發生嚴重五級火災，災情牽動全港市民的心。面對災後龐大的重建需求，科技巨頭百度 Baidu 今日宣佈，向香港災區捐贈 1,000 萬港元專項資金，全力支援受災居民的緊急安置、生活物資保障及災後重建工作。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 1 天前