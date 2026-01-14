宏福苑五級火｜梁文廣倡政府代繳樓換樓差額 有社署紀錄長者可住公屋｜Yahoo

大埔宏福苑五級火造成至少 161 人死，居民流離失所。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】造成至少 161 人死的大埔宏福苑五級火，令居民流離失所。政府正在透過問卷收集業主對長遠安置方案的意願，包括回購業權、「樓換樓」等。立法會議員梁文廣提出新方案，包括讓有社署紀錄的長者入住公屋單位，回應他們自住養老的需要，又可緩解他們對未來不確定的憂慮。對於有業主憂慮「樓換樓」令居住面積變小，梁建議政府代繳單位價格差額，如果業主將來轉售單位，就再向政府繳交差額。

梁文廣今早（14日）接受港台《千禧年代》訪問，他認為政府處理災後安置方案要符合幾個原則，包括盡快回應居民長遠住屋需要，選項要多元化，並要審慎運用捐款基金和公帑。他期望政府盡快收集居民意見，並交出最終方案。

長者佔四成 原住宏福苑養老

他指出，有居民表示憂慮政府收購業權或「樓換樓」，之後居住的單位會較宏福苑小，居住品質下降等。針對居民憂慮，他提出幾個方案，其中包括讓長者入住公屋。他解釋，宏福苑居民有四成為長者，原住在宏福苑養老，經歷火災後要重新適應，又會擔心收入和對未來充滿不確定。他認為，如有關長者在社署有紀錄，例如領取長者生活津貼，政府對其基本入息或資產有初步評估，認為可安排他們入住公屋，形容這是「補底安排」。

日後轉售可交回差額

政府問卷提出以一筆過款項收購業權，業主可購買全新居屋、「綠置居」單位或考慮自行選購現樓居住，或以「樓換樓」方式，換取另一個價格相若的全新居屋單位。有居民擔心新單位會較宏福苑的小。梁文廣表示，如果居民本身居於 400 呎單位，最終收到補償總額 300 萬元，但「睇中」的單位價值 400 萬元，他建議政府可代繳差額，若業主將來希望轉售單位，就要向政府交回差額。他認為這安排可保持單位大小，讓居民找到適合的單位。他續說，參考啟德的單位，若以 400 呎單位為例，價格差額設定在 150 萬元應可填補。

對於欲購買居屋單位的宏福苑業主，梁文廣建議政府考慮提供市價五折，甚至三折，同樣如果日後轉售則要補交差價給政府。他認為這安排可避免年紀較大的業主擔心申請不到按揭。他重申一切視乎政府最終提出的方案和回購業權的程序，要等待相關金額出來，才可釐訂居屋折扣或政府代繳差額上限。