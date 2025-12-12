宏福苑五級火｜棚網三重檢測 建造業議會負責統籌採購 總監不評論業界過往做法：「今次會認真做」｜Yahoo

大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準。發展局局長甯漢豪昨日（11 日）公布監管棚網新制度，須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。建造業議會負責棚網的集體採購及統籌檢測，建造業議會行政總監鄭定寧表示，相信三重檢測對棚網阻燃質量有很大保證，將爭取第一批棚網 1 個月到港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。

抽樣檢測跟 ISO 規定

鄭定寧今早（12日）接受港台《千禧年代》訪問，他說在新制度下，抽樣檢測會跟隨國際 ISO 規定，例如 160 張棚網會抽取 32 個樣本，若有其中一個樣本不合格，整批棚網就不能使用。對於今次建造業議會負責集體採購，他說會要求生產商符合阻燃標準，每一批次都要提供證明書，而棚網其後送實驗室檢測，亦要通知他們有關的生產批次、編號和證書號碼等，讓議會核實。被問以往是否不做任何核實工作，鄭定寧說：「以往個別例子我不評論」，他強調「今次我們會認真去做，證明實驗結果符合標準。」

料棚網價錢不會「炒得太高」

鄭定寧說，爭取第一批棚網在一個月送到香港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。被問長遠可否由建造業議會負責採購棚網，他說今次屬特殊的一次性集體採購，會邀請相關的工程總承包商和分包商觀察他們的流程，大家建立了制度並習慣流程，之後由業界負責。他又提到，國內有多間棚網生產商，今次只是集中採購涉及 200 多幢樓宇的棚網，需求不會太大，預料無論檢測費用或棚網價錢都不會因大埔火災事件而被「炒得太高」。

鄭定寧說，因應發展局早前要求拆除棚網，有 4,000 多名工人受影響。建造業議會為受影響工友提供「一專多能」課程，預留 5,000 個名額，學員按課程及時數可獲最多 14,000 至 19,000 元津貼。

工會代表料復工後工人薪金漲

建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，停工對負責外牆工程的工人較大影響，例如打鑿、鋪紙皮石、泥水、油漆、機電行業、換水喉的工人都受影響。他相信唯有恢復工作才能解決工友生活問題，「什麼津貼都是徒然」。被問待棚網恢復供應和復工後，會否出現「搶人」情況，他相信會，而且工人薪金會上升。他說，以往一個棚工薪金約 1,900 至 2100 元，早前發展局限三日內拆除棚網，人工已增至 2,700 元。