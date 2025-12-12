宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火｜棚網三重檢測 建造業議會負責統籌採購 總監不評論業界過往做法：「今次會認真做」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑火災令外界關注棚網質量和阻燃標準。發展局局長甯漢豪昨日（11 日）公布監管棚網新制度，須通過三重檢測方可上架，承建商亦必須提交阻燃效能證明書；若任何一個樣本不合格，整批棚網需即時更換。建造業議會負責棚網的集體採購及統籌檢測，建造業議會行政總監鄭定寧表示，相信三重檢測對棚網阻燃質量有很大保證，將爭取第一批棚網 1 個月到港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。
相關報道：
宏福苑五級火︱棚網經三重檢測方可上架 承建商須交阻燃證明 不合格須即時更換︱Yahoo
宏福苑五級火︱甯漢豪指不會「一刀切」禁用竹棚 需討論轉用金屬棚時間表︱Yahoo
抽樣檢測跟 ISO 規定
鄭定寧今早（12日）接受港台《千禧年代》訪問，他說在新制度下，抽樣檢測會跟隨國際 ISO 規定，例如 160 張棚網會抽取 32 個樣本，若有其中一個樣本不合格，整批棚網就不能使用。對於今次建造業議會負責集體採購，他說會要求生產商符合阻燃標準，每一批次都要提供證明書，而棚網其後送實驗室檢測，亦要通知他們有關的生產批次、編號和證書號碼等，讓議會核實。被問以往是否不做任何核實工作，鄭定寧說：「以往個別例子我不評論」，他強調「今次我們會認真去做，證明實驗結果符合標準。」
料棚網價錢不會「炒得太高」
鄭定寧說，爭取第一批棚網在一個月送到香港，盡快令受影響的 200 多幢大廈復工。被問長遠可否由建造業議會負責採購棚網，他說今次屬特殊的一次性集體採購，會邀請相關的工程總承包商和分包商觀察他們的流程，大家建立了制度並習慣流程，之後由業界負責。他又提到，國內有多間棚網生產商，今次只是集中採購涉及 200 多幢樓宇的棚網，需求不會太大，預料無論檢測費用或棚網價錢都不會因大埔火災事件而被「炒得太高」。
鄭定寧說，因應發展局早前要求拆除棚網，有 4,000 多名工人受影響。建造業議會為受影響工友提供「一專多能」課程，預留 5,000 個名額，學員按課程及時數可獲最多 14,000 至 19,000 元津貼。
工會代表料復工後工人薪金漲
建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，停工對負責外牆工程的工人較大影響，例如打鑿、鋪紙皮石、泥水、油漆、機電行業、換水喉的工人都受影響。他相信唯有恢復工作才能解決工友生活問題，「什麼津貼都是徒然」。被問待棚網恢復供應和復工後，會否出現「搶人」情況，他相信會，而且工人薪金會上升。他說，以往一個棚工薪金約 1,900 至 2100 元，早前發展局限三日內拆除棚網，人工已增至 2,700 元。
其他人也在看
聖誕禮物2025｜男生最想收到10大實用時尚禮物！$5XX起入手A.Society太陽眼鏡／Hermès香水禮盒／潮牌Human Made T恤
大家想好年末送給男朋友的聖誕禮物了嗎？除了電子用品，購物專員為大家搜羅 10 款男生最想收到 $1,000 內的時尚單品，包括 Puma 爆紅波鞋、潮牌 Human Made T 恤、Ralph Lauren 棒球帽等，為對方送上甜蜜驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 26 分鐘前
31人在尖東酒店飲宴後食物中毒 疑乳豬出事
【Now新聞台】31人在尖東一間酒店飲宴後食物中毒。 受影響的20男11女2至75歲，衞生防護中心指他們上周六在千禧新世界香港酒店大宴會廳參與中式婚禮晚宴後，2至27小時先後肚痛肚瀉，全部人毋須入院情況穩定。他們於宴會曾進食乳豬等多種共同食物，現場調查發現乳豬過早製作，在儲存過程中可能與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱，已指示酒店暫停供應涉事食物及清潔消毒。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜消息：法律界代表團下周訪京料談災後改革 退休法官彭寶琴掌獨立委員會呼聲高｜Yahoo
行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
火辣律師捲詐騙案改口認罪 網民叫轉行拍成人片
【on.cc東網專訊】台灣網紅「仙塔律師」經常在社交網分享法律知識，並因好身材而引起關注，但她今年8月卻捲入詐騙案，嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，遭被檢方起訴並求刑1年，曾一度否認犯案的她，日前突然改口風，認罪盼減刑，對此網民一面倒插爆，更寸爆指她日後不東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
烏克蘭領土去留交人民決定？澤連斯基首次鬆口
根據《彭博》報導，在美國加強推動最新的和平協議框架下，烏克蘭總統澤連斯基周四 (11 日) 表示，不排除讓烏克蘭人民透過選舉或公投方式，决定是否讓出頓巴斯 (Donbas) 地區。此番說法顯示，隨著俄烏戰爭進入第四年、外部壓力升高，領土問題正成為華府、基輔與莫斯科談判的核心議題之一。鉅亨網 ・ 10 小時前
「襪膠」成為時代眼淚嗎？90後女同學人袋一支的貼襪頭膠水，會翻紅嗎？
有筒襪會面對的問題是襪頭會因為穿耐了而變鬆，此時有人就會換新的，亦有人會想出「大膽想法」，就是去找「襪膠」！當你看得明「襪膠」一詞，證明你有可能，小編是說「有可能」是90後的朋友了～（笑）Yahoo Style HK ・ 1 天前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
日本青森縣以東海域 6.7 級地震 氣象廳發海嘯警報｜Yahoo
日本青森縣以東海域，本港時間今早（12 日）發生黎克特制 6.7 級地震，震源深度 20 公里，屬於淺層地震。北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
大寶冰室迷因效應背後：沒有墜入「預製菜」魔咒是延續熱潮關鍵
元朗大寶冰室肉餅飯，突然因社交平台Threads留言吹捧而爆紅，背後的「情緒消費」與「迷因效應」，為近年市場常見現象。然而在這次熱烈的消費情緒背後，不禁要問為何被吹捧的不是被揭用預製菜的冰室，大寶冰室到底有什麼核心餐飲業價值，能夠成為潮文對象的基本條件？綜合連日來食客反應，小店、即叫即製、家庭式經營，均是大寶能夠把握熱潮的關鍵Yahoo財經 ・ 3 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
馬國明今日為亡父舉殯 湯洛雯細心攙扶照顧奶奶
馬國明父親近日離世，今天早上（11日）馬國明為爸爸舉殯。有傳媒拍得照片，見到喪禮低調進行。大殮儀式於今晨完成後，靈柩移送到歌連臣角火葬場進行火化。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 1 天前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 23 小時前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 2 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前
佘詩曼吃飯發現被偷拍！「瞬間反應」可愛到圈粉 網讚嘆：又美又大方
50歲港星佘詩曼憑《新聞女王》再攀事業高峰，不僅三度奪下視后，在大陸的人氣也一路攀升。近日她在上海餐廳用餐時被粉絲巧遇，對方原本想低調偷拍，沒想到她對鏡頭的敏銳度驚人，當場捕捉到粉絲的小動作，反應卻意外親切，引發網路熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前