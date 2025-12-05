宏福苑五級火｜棚網銷售商內地入貨憂證書造假 送本港實驗室覆檢 北京檢測中心稱遭偽冒｜Yahoo

當局在宏福苑火災大廈發現，棚網的「棚腳」部分為合格的阻燃網，但不合格的棚網則鋪設在大廈背面。

【Yahoo 新聞報道】宏福苑火災令外界關注棚網安全，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書，紅磡萬高花園大廈亦有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。有棚網銷售商表示，公司從內地廠商入貨，有證書說明棚網符合阻燃標準，「咁我哋就信佢啦」。但經歷火災之後，他坦言「可能呢啲嘢全部都有機會係假」，因此進貨後都會送到本港實驗室作雙重檢測。他又指，事發後行內售賣的阻燃網價格急升，一卷 2 米乘 10 米的棚網由 80 元飆升至 180 元，其公司更缺貨，相信要等待兩星期才有新一批棚網送到香港。

國家勞動保護用品質量檢驗檢測中心（北京）則發聲明，對市場出現冒用中心名義、偽造的檢測報告表示強烈譴責，批評擾亂市場秩序，並對公共安全構成潛在威脅，將保留追究法律責任的權利，呼籲社會各界核證檢測報告真偽時，可聯繫中心。

「有證書話合規格，咁我哋就信佢啦」

棚網銷售商負責人麥偉強今早（5日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問。他說其公司銷售工業安全相關用品已有 40 多年歷史，棚網在近 20 年銷量較好。他的公司過去從內地廠商進口阻燃棚網，「有證書話合規格，咁我哋就信佢啦」，如果懷疑質量「會自己用火燒一燒」。他形容，那些內地發出的檢測證書「好簡單幾張紙，有個行頭印」，「寫合符國標，有啲簡單測試報告，有 data」。

「可能呢啲嘢全部都有機會係假」

被問證書是否清晰指棚網的阻燃功能是過關，麥回應說：「係呀，但係現階段就係話，可能呢啲嘢全部都有機會係假。」他說現階段進貨後唯有再檢測，「始終信返香港實驗室，拎畀香港註冊實驗室測試。」被問成本會否上升，他說：「咁呢啲必然㗎喇，但始終有啲嘢，如果你對產品要求高，要搵第三方驗多次。」

回應棚網「溝貨」：「事實上係唔出奇」

當局在宏福苑火災大廈發現，棚網的「棚腳」部分為合格的阻燃網，但不合格的棚網則鋪設在大廈背面。被問對於工程「溝貨」有何看法，麥偉強說：「事實上係唔出奇」，認為「如果刻意做假動作無人知」。他指建築工程界，「啲人睇價錢，多過睇質量」，除了棚網，其他建築物料都出現這種情況。他認為今次火災是一個教訓，工程公司和顧問公司應該把關，不應由市民把關，政府應立法禁止使用非阻燃的棚網。

阻燃網比非阻燃重近三四成

被問行內人士能否透過肉眼和觸摸分辨非阻燃和阻燃棚網，麥偉強說，阻燃網比非阻燃重接近三四成，而且阻燃網比較密，「以前行街見到已經知道質量差或可能無阻燃」。他強調，公司過去都是售賣阻燃棚網，而火災後阻燃網市價急升，由 80 元上升至 180 元。其公司亦出現斷貨，他相信要等兩星期後才返貨，但仍要送到本港實驗室測試，相信都要等待一至兩星期。