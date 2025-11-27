宏福苑五級火｜楊紫瓊發文為死傷者祈禱直言「心碎不已」 李佳芯生日願望獻災民

宏福苑五級火｜楊紫瓊發文為死傷者祈禱直言「心碎不已」 李佳芯生日願望獻受災民

大埔宏福苑昨日起發生嚴重火災，造成大量傷亡，至少55人死亡，逾二百人失聯，引起全城，甚至是全球關注。多名藝人紛紛表達對事件嘅關心，亦有不少藝人出心出力，親自運送物資等。與香港甚有淵源的奧斯卡影后楊紫瓊發文為死傷者祈禱，而今日（27日）正日生日的李佳芯Ali，亦發黑白貼文，將生日願望獻給受影響人士，帶望所有人平安。

楊紫瓊發文為死傷者祈禱

楊紫瓊今日於社交平台發文：「聽到大埔傳來的噩耗，我心碎不已。我為所有悲痛的家庭、受傷的人以及所有受此悲劇影響的人們祈禱。我由衷感謝消防員、救援隊以及所有在如此艱難的時刻挺身而出提供幫助的人們。請盡您所能支援本地的救援工作。願逝者家屬在這段難以想像的艱困時期裡，獲得力量、療癒和慰藉。楊紫瓊」

廣告 廣告

李佳芯生日發黑白貼文

而今日生日的李佳芯亦心痛發文，表達今年生日願望希望大家平安：「今年的願望 願大家平安」；近期於《新聞女王2》及《再見愛人5》都備受關注的李施嬅亦有發文：「真的好傷心，好心痛。這次火災已經超越當年的嘉利大廈火災。保佑所有傷者，身亡者，和他們的家人。保佑香港。也向殉職的消防員致敬人，我們的英雄。物資，金錢，能出一分力幫忙，就一齊幫忙。」

市民如需情緒支援，可致電以下機構熱線：

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線: 2353 0029

撒瑪利亞會（多語種言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

李施嬅

李佳芯