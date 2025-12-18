宏福苑五級火｜業主年獲 15 萬元租津 續住應急住所須交租 搬離可獲 5 萬元補助｜Yahoo

民政及青年事務局局長麥美娟

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑上月 26 日發生五級火，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」總額達到 38 億元。政務司副司長卓永興今日（18日）公布兩項支援措施，包括向受影響業主發放每年 15 萬元、為期兩年的租金補助，以及一筆過的 5 萬元搬遷補助；另外向受影響租戶發放一筆過的 5 萬元搬遷補助。如果業主及租戶繼續住在酒店、青年宿舍，就要向營運機構繳交租金。已入住過渡屋的租戶，可獲租金豁免至明年 5 月 31 日，之後就要交租。政府稱，今次是「最後一個以租戶為對象的現金援助」，指基金未來用於長期支援宏福苑業主的長期需要。

租金津貼為期兩年

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至昨日（17日）已收到的外界捐款約 35 億元，連同政府投入的 3 億元啓動資金，基金總額約為 38 億元。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，每個宏福苑單位的業主每年可獲發 15 萬元租金補助，津貼為期兩年，每半年發放一次，即每次 7.5 萬元。津貼以單位為基礎，如果單位有超過一名業主，津貼金額亦都是 15 萬元。

續住酒店青年宿舍要交租

此外，政府會向業主提供一筆過的 5 萬元搬遷補助，資助重置傢俬和電器的費用。麥美娟說，如果業主搬離應急住所，即酒店或青年宿舍，可獲 5 萬元搬遷補助；如果選擇繼續住在酒店或青年宿舍，則要因應營運者的房間供應，並繳交相應租金。如果業主已搬到過渡屋，同樣可獲得 5 萬元搬遷補助，但之後就要向房屋局或房協交租。

麥美娟指，首筆租金補助即 7.5 萬元及一筆過的搬遷補助 5 萬元，將會在 12 月 20 日起陸續透過「一戶一社工」機制發放。社署會根據相關土地註冊紀錄處理，業主毋須提交業權文件。麥說，雖然宏志閣受火災影響較少，但仍有待解封，相關業主有居住需要，所以政府會向他們發放租金補助。

過渡屋免租至明年 5.31

租戶方面，政府會發放一筆過 5 萬元搬遷補助，津貼以單位為基礎，同樣透過「一戶一社工」機制發放。麥美娟表示，現時住在酒店或青年宿舍的租戶，同樣要因應營運者的房間供應，並繳交相應租金。如果租戶已入住房屋局渡性房屋或房協單位，並希望搬遷至這些單位的話，可獲免租期至明年 5 月 31 日，其後便要交租，屆時即使搬到私人市場，都不會獲發 5 萬元搬遷補助。

麥美娟：最後一個以租戶為對象的現金援助

麥美娟指出，今次是最後一個以租戶為對象的現金援助，基金未來用於長期支援宏福苑業主的長期需要。被問住在過渡屋的租戶明年 5 月 31 日後便要交租是否過急、會否有酌情安排，麥美娟回應稱，「知道好多業主認為援助基金需要長期支援業主」，而早前已向租戶提供應急幫助，認為「始終不是永久居所，比較有彈性，利用半年時間尋找住屋需要，租到屋」。她強調，在社會福利和醫療角度方面會繼續支援租戶。

至於業主獲發兩年的租金援助是如何釐定，麥美娟稱參考市場租約為期兩年，而政府希望在兩年內有宏福苑長期安排的定案，「如果兩年內有重置安排，如果業主接受，就不需要租金補助」。