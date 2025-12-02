宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo 新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」

狗主 Jacky 與 Jason 原居住在宏建閣，大火發生期間 Jacky 不在家，她馬上撲回屋苑救狗，惟大廈已被圍封，她極擔心 Jason 的安危，四出在社交網站張貼單位地址和 Jason 的照片，但整日也沒有 Jason 的消息。幸好，火警發生的第二日 Jason 成功獲救。她向《Yahoo 新聞》分享與消防員的通訊記錄，對話中可見這次奇蹟救援，全憑消防員的機警觀察。

鐵漢柔情：我慢慢氹佢抱佢

當時消防員 John 獲分配到宏建閣 27 樓搜救，並聽到 Jason 求救，「佢好努力叫我哋開門，聽到聲之後確認係有動物，於是我哋入去救佢落去」。火場救援爭分奪秒，要快速令狗隻走到消防員身邊，也是關鍵。「開頭唔知叫咩名，但係見到你（狗主）幅牆上面貼咗張 memo 紙寫 Jason 仔，我就估佢叫 Jason 仔。」這隻可愛貴婦狗不但努力生存待救，更十分懂事，似乎知道消防員來拯救自己，好讓自己可以回到主人懷抱，故聽到自己的名字後，乖乖走到消防員身邊，「嗌多幾次佢個名，慢慢走嚟我隻手度」，成功救回一命。

該名消防先生形容 「佢初頭好驚，我慢慢氹佢抱佢，最後佢好配合入籠」，又指「我哋對佢好溫柔」，所謂鐵漢柔情，這位消防先生更向 Jacky 以文字訊息表達，「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」

消防員 John 向 Jacky 講解當時情況。

Jacky 非常感激 John 拯救愛犬 Jason。

狗主：救埋我嘅靈魂

Jacky 認為，千言萬語不足以形容她對消防員的感激。她又向記者表示，現時與 Jason 暫住父母家中，暫時安好，Jason 亦精神及健康。

她事後在 Threads 發文，表揚消防員的付出，獲逾 3 萬人派心心，「救嘅唔只 Jason 嘅生命，仲救埋我嘅靈魂。」

Jason 火災後情況大致良好，只是有少許脫水，大概一至兩周就會回復。（狗主 Jacky Threads 截圖）

