宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪喪禮 12.19 舉行 隨後安葬浩園 消防處今追授消防隊目榮譽職銜｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成至少 160 人喪生，包括殉職的消防員何偉豪。消防處將於 12 月 19 日在九龍紅磡世界殯儀館為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，隨後前往和合石浩園舉行安葬儀式。

消防處處長楊恩健（右）頒授消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受。（政府新聞處）

消防處今日（11日）向已故屬員何偉豪追授消防隊目榮譽職銜，以表揚他在執行滅火救援工作期間，堪稱典範的服務及無私的精神。追授儀式於沙田消防局舉行，消防處處長楊恩健向何偉豪頒授追授函件及消防隊目階級章刺繡，由何偉豪家人代表接受，新界北總區的屬員亦在場見證。

何偉豪生於 1987 年，在 2016 年加入消防處任職消防員，隸屬沙田消防局。消防處表示，何偉豪服務消防處約 9 年來一直表現優秀，克盡職守，多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹。上月 26 日，何偉豪於奉召前往大埔宏福苑執行滅火救援行動期間因公重傷，不幸殉職。消防處指，何偉豪英勇無畏、向火逆行的奉獻精神，充分體現「救災扶危，為民解困」的消防使命。

消防處今日（11日）在沙田消防局為已故屬員何偉豪舉行追授消防隊目榮譽職銜儀式。（政府新聞處）