小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。
消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。
消防啟動搜尋程序，直至下午約 4:01，消防人員在宏福苑宏昌閣升降機對出尋獲何隊員，當時他面部有燒傷情況，救護員向其展開急救，並採用心肺復蘇法，他由救護員送往威爾斯親王醫院。可惜延至下午 4:45 ，經當值醫護人員證實死亡。
楊恩健表示，代表消防處向何隊員家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組將對何隊員家人作出全面支援，希望他們能夠渡過難關
另有一名消防員在救援過程中熱衰竭送院。
大埔宏福苑火警在下午 3 時34 分升為四級，火勢持續至入夜，在 6 時 22 分升為五級火，現場不斷有雜物從多幢大廈掉下，大量濃煙捲上半空。多人送院，包括一名身穿消防「黃金戰衣」、全身被燒焦的傷者。
相關報道：
其他人也在看
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜ 華懋大廈上月棚架三級火 屋宇署曾發通告 要求立即檢視外牆工程阻燃標準｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生四級火，外牆棚架火勢猛烈，造成至少4死，中環華懋大廈 10月 18 日時亦曾發生三級火，造成至少4人受傷送院。今次是約一個多月間，再有正進行棚架工程的大廈發生大火，屋宇署在華懋大廈三級火後，曾於 10月 21 日向所有認可建築專業人士及註冊承建商發通告，要求立即檢視建築物外牆工程，所使用的保護網、保護幕及防水油布等材料的阻燃性能。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
台灣女怒踢鹹豬手後報警！ 京都遊客區騷擾20%驚魂！
哎喲，京都的古街本該是賞楓散步的浪漫時光，誰知10月18日，一位台灣女子遇上小團體，一名男子突然靠近用力拍她臀部，笑著跑開！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 初步 4 死 7 傷有消防員殉職 火種突閃燃燒著全個棚架｜有片｜Yahoo
政府最新公布，大埔宏福苑火警已升為五級。截至下午 6 時，火警中共有 9 人不適，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院及威爾斯親王醫院治理，其中 4 人死亡，2 人危殆、3 人嚴重、1 人穩定，另有 1 人已經出院。死者當中其中一人為消防員。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔宏福苑四級火多人傷亡！住宅單位火警時應怎麼辦？
大埔宏福苑今日（26日）發生四級火警，宏昌閣的外牆棚架首先起火，波及多座樓，火勢更蔓延至部分單位內部，有多名居民求助稱未能逃生，造成至少四人死亡 兩人危殆。28Hse.com ・ 1 小時前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 4 小時前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
青衣大王下村女子內衣褲及襪子被盜 21歲男葵涌落網
青衣分區昨日(24日)及今日(25日)接獲一名女子報案，指青衣大王下村有衣服懷疑被人盜去。據悉，被盜衣物為內衣褲及襪子。 青衣分區特遣隊及葵青警區情報組人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃安裝的閉路電視，成功鎖定一名涉案男子。人員今日於葵涌邨拘捕一名21歲本地男子，涉嫌盜竊。該名男子現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
郭富城女兒三寶滿月中英文名曝光 方媛自拍照零贅肉被激讚：身材如少女
郭富城於上月22日宣布太太方媛已誕下第3位小千金，昨日（25日）郭富城出席電影《內幕》首映，亦公布小千金叫郭詠心，英文名Cheryl，表示享受湊囡過程，直言就算做嘢幾辛苦，只要見到BB，就算瞓緊覺都好，擘大隻眼望住自己都好，已經融化晒。日前，郭富城與方媛三寶已經滿月，方媛於社交平台分享多張照片，包括自拍、滿月蛋糕、三寶打腳印，以及郭富城與大寶、二寶喺露台手舞足蹈嘅照片，寫道：「解鎖我的新身份。三胎寶媽👶👩🎊三胎歸來 #一家五口」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
利舞臺廣場外牆廣告牌起火已救熄 無人受傷
銅鑼灣利舞臺廣場在下午12時53分，一個外牆廣告牌起火，火勢蔓延數層樓，濃煙席捲半空。消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午1時43分將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散。警方正調查起火原因。(ST)infocast ・ 1 天前
利舞臺廣場外牆飾物起火 無人受傷
【Now新聞台】銅鑼灣利舞臺廣場外牆廣告牌起火，無人受傷。 消防員架起雲梯開喉灌救，外牆一列廣告牌嚴重焚毀。中午近一時，警方接獲多人報案指利舞臺廣場有廣告牌起火，消防接報到場，約45分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，起火原因有待調查。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 5 小時前
高市早苗:日本根據和約放棄對台灣全部權限 維持非政府間關係
日本首相高市早苗在黨魁討論中，就她本月7日在國會答辯時，發表「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的言論，作出解釋，指是由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出誠實的回答。至於如何認定「存亡危機事態」，高市指，將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有訊息進行判斷。對於台灣問題，高市指，日本根據《舊金山和約》，放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。(ST)infocast ・ 3 小時前
大埔宏福苑發生三級火
大埔宏福苑發生三級火Yahoo Video HK ・ 3 小時前