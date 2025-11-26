宏福苑五級火｜殉職37歲消防員駐守沙田 入職9年 在火場失聯約半小時｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈，至下午 6 時，火警造成至少4死5傷，其中 3人危殆。消防在下午約 5 時 30 分證實，有一名消防員殉職。

消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他在晚上約 7 時見記者時表示，殉職消防員姓何，今年 37歲，入職九年，隸屬沙田消防局，任「細搶」車隊員，今日前往火場進行滅火救援，他在大約下午 3:01 到達，在地下進行滅火救援，直至3:30 ，何隊員一度失聯。

廣告 廣告

消防啟動搜尋程序，直至下午約 4:01，消防人員在宏福苑宏昌閣升降機對出尋獲何隊員，當時他面部有燒傷情況，救護員向其展開急救，並採用心肺復蘇法，他由救護員送往威爾斯親王醫院。可惜延至下午 4:45 ，經當值醫護人員證實死亡。

楊恩健表示，代表消防處向何隊員家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組將對何隊員家人作出全面支援，希望他們能夠渡過難關

另有一名消防員在救援過程中熱衰竭送院。

大埔宏福苑火警在下午 3 時34 分升為四級，火勢持續至入夜，在 6 時 22 分升為五級火，現場不斷有雜物從多幢大廈掉下，大量濃煙捲上半空。多人送院，包括一名身穿消防「黃金戰衣」、全身被燒焦的傷者。

相關報道：

不斷更新｜大埔宏福苑四級火 初步 4 死 5 傷 消防員殉職兩傷者危殆｜有片｜Yahoo