宏福苑五級火｜民建聯促善用科技防火 公共區域感應器智慧預警 倡建數據庫追蹤災後支援｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人罹難，火災期間多座大廈警鐘沒有響起，屋苑防火設施受到關注。民建聯副主席葛珮帆今（ 20 日）連同資訊科技屆人士，建議政府在公共區域、天井、垃圾房等地，安裝能感應煙霧及溫度等的聯網傳感器，即時推送警報至管理處和用戶手機應用程式。另外，葛亦建議政府建立3D地圖模型及數據庫，推演火災過程，及追蹤政府支援及實際成效等。

民建聯葛珮帆建議運用科技防火

倡以「物聯網」作防火預警

中國移動 DICT 中心技術專家許鏡輝指，消防處早前已於全港不同區的 10 棟 6 層或以下的舊樓試行「物聯網火警偵測系統」。系統以能感應一氧化碳和煙霧的多感應器探測器，安裝在樓宇內的公共地方及各個單位，配合滅火筒等其他設備，能代替傳統喉轆和手控火警警報系統。 2 星期內可完成安裝，價格約為 20 萬，可以自動報警到消防處。

廣告 廣告

葛珮帆指，宏福苑大火其中一個問題是警鐘沒有響起，而火警時居民最重要的是及時離開火場，而物聯網這類科技則可以幫助預警。

無人機救火仍具挑戰 區塊鏈防建材偷龍轉鳳

另外，葛珮帆表示早前曾到珠海與消防處考察無人機滅火測試，指現階段無人機滅火仍有困難，包括難以承受火場高溫、風力過大會在火場「煽風點火」等，暫不適用香港環境，「做不到想做到的效果」。

智慧城市聯盟綠色委員會副主席徐開源則建議，政府可以利用空間數據共用平台，建立 3D 地圖模型及數據庫，協助追蹤災後政府支援使用情況及成效等。另外，針對地盤建材偷工減料的問題，他指地理區塊鏈科技不能修改內容，如應用於追蹤建材來源，可以防止「偷龍轉鳳」。

葛珮帆補充，民建聯已於去年 12 月與財政司副司長黃偉綸會面時提交上述防火建議方案。會繼續討論無人機、物聯網等科技如何具體應用。