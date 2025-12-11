宏福苑五級火｜消息：法律界代表團下周訪京料談災後改革 退休法官彭寶琴掌獨立委員會呼聲高｜Yahoo

香港大律師公會主席毛樂禮下周將率領十多人的代表團訪問北京。圖為毛樂禮今年8月到訪印度最高法院。

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》獲悉，香港大律師公會將於下星期初 (15日)，由主席毛樂禮資深大律師率領十多人的代表團訪問北京，預料災後法律改革會成為是次訪問的焦點；據《Yahoo 新聞》了解，獨立委員會或由退休法官主持，其中彭寶琴呼聲較高。

據了解，今次年度訪京團將就相互關心的法律議題進行交流及討論。這是毛樂禮今年年初上任後，首次以主席身份率領代表團訪京。訪京團將於15日(星期一)抵達北京，至18日(星期四)回港。行程包括到訪國務院港澳事務辦公室、全國人大常委會香港基本法委員會、司法部等。

據悉，這是大埔大火及立法會選舉後， 首次有香港的代表團到北京到訪國務院港澳事務辦公室交流，有機會談及大律師公會對大埔火災的義務法律支援、捐款行動，以及對災後法律改革的專業看法。

彭寶琴、潘敏琦同為國安法指定法官

行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。

據《Yahoo 新聞》了解，在政府宣布成立獨立委員會的首天，剛退休的彭寶琴已在業內呼聲甚高，成為法官主持的大熱門。業界普遍認為，是次調查關乎一場世紀火災，而法官主持的重任更包括在最終報告上簽名認可，故勝任人選需具備兩個條件，一是具有審理重大案件的經驗，才能服眾；二是獲得特區政府的信任。

據悉，有關委員會的調查權限細節仍未落實，有指最初草擬的版本因權限太少而備受爭議，正在商議是否要擴大調查權力，這令主持的最終人選或存變數。

彭寶琴審理「唐英傑案」

彭寶琴及潘敏琦都是 1962 年出生。彭寶琴港大畢業，早年曾加入政府擔任行政主任（EO），1994 年獲大律師資格，往後 10 多年任職律政司刑事檢控科，之後獲委任為區域法院法官、原訟庭法官及上訴庭法官。彭寶琴審理案件包括《香港國安法》首案「唐英傑案」，以及 2016 年旺角騷亂案等。

潘敏琦牛津大學畢業，1986 年及 1987 年先後獲英格蘭及香港大律師資格，她早在 1994 年就獲委任為常任裁判官，歷任區域法院法官、原訟法庭法官及上訴庭法官。兩人在今年都獲特區政府頒授金紫荊星章。

蘭桂坊慘劇調查委員會 兩星期交初步建議

專欄又提到除了主持法官人選外，另一關注點是獨立委員會能否盡早提供建議，以推動相關法例或制度檢討。以 1993 年蘭桂坊人踩人事故調查委員會，同樣並非法定獨立調查委員會，而事件在 1 月 1 日凌晨發生，政府在 1 月 4 日委任法官包致金領導調查委員會，職權範圍包括在 1 月 18 日，即包致金領導委員會後 2 星期內提交初步結論及建議，而包官當時亦在 1 月中提出 6 點建議，包括建議警方在大型節日採取合理步驟，避免人群聚集造成的危險。