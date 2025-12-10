宏福苑五級火｜港人提問責訴求被拘控 聯合國人權事務高級專員促撤案｜Yahoo

大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火災，造成至少 160 人喪生，居民家園被毀。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火災造成至少 160 人喪生，居民家園被毀，政府調查及跟進工作持續進行。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，有港人提出問責和調查火災的訴求，質疑特區政府卻引用嚴苛的國安法例去打壓，表達深切關注。他促請港府撤銷有關案件，並形容香港的人權狀況出現系統性侵蝕，呼籲當局保障公民空間。

蒂爾克發聲明表示慰問受災居民，並呼籲港府保障公民空間。他認為在這個悲痛時刻，在涉及公眾利益的議題上保持討論和辯論的空間，比任何時候都更為重要，因為香港人渴望得到答案並問責，避免災難再生，並還遇難和受害人公道。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克。 (資料圖片 / Photo by -/AFP via Getty Images)

蒂爾克指出，有香港人提出訴求，包括要求成立獨立調查委員會，追究工程監管疏忽，問責政府官員，並持續支援受災居民。他對於特區政府引用嚴苛的國安法例對付有關人士表達深切關注，促請當局撤銷相關案件。

蒂爾克指出，相關國安法例所累積的影響，反映香港的人權狀況出現系統性侵蝕，包括言論自由，結社和集會自由，而香港曾擁有活躍的公民社會，人們可辨論公共政策，而且新聞自由受保障。

火災發生後，有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。警方國安處在 11 月 29 日拘捕聯署發起人，中大政政系學生關靖豐，涉嫌意圖煽動，他其後獲准保釋。駐港國家安全公署同日發聲明指，斥「反中亂港」分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂，堅定支持特區政府依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑。

