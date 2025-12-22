宏福苑五級火｜港大學生會聯院會擬辦悼念活動無下文 校方覆學會稱「不可抗力」因素籲停辦｜Yahoo

大埔宏福苑造成嚴重人命傷亡，至少 161 人罹難。 (Photo by Philip FONG / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑造成嚴重人命傷亡，至少 161 人罹難。由香港大學學生會八個學會組成的聯院會，原擬 12 月上旬舉行悼念活動，邀請師生及各界人士參與，透過默哀、獻花及留言表達哀思，但至今沒有公布詳情。港大《學苑》引述學會接獲的回覆，校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮，並勸籲聯院會停止舉辦任何形式之悼念活動，聯院會經考慮後決定取消活動。

《Yahoo 新聞》已向港大查詢是否知悉聯院會原擬舉行宏福苑火災悼念活動，是否拒絕借出場地及不允許舉行任何形式的悼念活動，有待回覆。

聯院會包括法律、社科學會

聯院會包括建築學會、文學院學生會、經濟及工商管理學會、教育學會、工程學會、法律學會、理學會，以及社會科學學會。聯院會曾在 12 月 1 日發表聲明，表示對五級火警深感悲痛，向所有罹難者、傷者及其家屬致以最深切及誠摯的哀悼與慰問。

聯院會表示，為悼念火災中的罹難者，並向受影響的住戶及其家屬表達深切哀悼與支持，將於 12 月上旬舉行悼念活動，將邀請港大學生、教職人員及其他各界人士一同參與，以默哀、獻花及留言等方式寄託哀思，稱活動細節將於稍後公布。聯院會並在聲明表示：「懇切呼籲特區政府從善如流，積極回應公眾訴求，切實支援災民，並確保責任得以追究，讓公義得以伸張」。

查詢借用場地遭拒

《學苑》報道，截至昨日（21日）聯院會仍未發布任何活動公告。《學苑》向各院會查詢，建築學會、教育學會、工程學會、理學會及社會科學學會回覆指，聯院會曾向校方查詢場地安排，惟校方拒絕借出場地。被問校方拒絕借場的原因，社會科學學會指，校方未有詳述原因，但曾就「現時社會不穩定及不可抗力因素」提出疑慮。建築學會及社會科學學會再答覆指，校方曾就「社會情況及不可抗力因素」提出疑慮，並勸籲聯院會停止舉辦任何形式之悼念活動。

香港大學學生會聯院會 12 月 1 日就大埔宏福苑火災發表聯合聲明