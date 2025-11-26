宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天

大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。她發放了大埔五級大火的短片及消息，並指出自己眼白白看着祖母的房子遭火燒，傷心表示：「這真是令人痛心的一天」。

港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天

她在IG上中、英並照地寫道：「我向所有罹難者、傷者以及今天失去家園的人們，致以最深切的慰問和祈禱。今天我眼睜睜地看着奶奶（祖母）的房子在熊熊烈火中燃燒，真是令人痛心的一天」，之後再貼出短片，又轉發火警的救援資訊。