宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo

行政長官李家超 11 月 26 日前往臨時庇護中心，探望大埔宏福苑五級火警受影響居民。（政府新聞處）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，有消防員殉職，居民痛失家園，當中不乏與親人天人永隔。港澳辦發表署名「港澳平」文章，形容中央的關心支持給予人們抗災救災「強大精神鼓舞和充足信心底氣」，讚揚行政長官和特區政府「有力有效應對處置」。文章並稱讚「相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作」。

文章由中共中央港澳工作辦公室和國務院港澳事務辦公室發表，題為《眾志成城 克難前行》。文章指，面對突如其來的災難，從中央到特區，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚抗災救災磅礴力量，充分展現人間有情、團結大愛。文章指中央高度重視火災，國家主席習近平第一時間了解救援和傷亡情況等，中央港澳辦工作小組連夜赴港，中聯辦成立應急專班全力協助特區展開救災工作。文章形容：「中央的關心支持給予人們抗災救災強大精神鼓舞和充足信心底氣。」

網民拍攝片段顯示，大埔區關愛隊到達物資站合照，有人面露笑容。（Threads 片段截圖）

此外，文章讚揚行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充分體現作為「當家人」「第一責任人」的擔當和勇毅。文章並讚相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作，在庇護中心值守，協助安置受災居民，派發物資等。第八屆立法會選舉的候選人及相關政團社團將工作重心轉到救災。

文章又指，內地不同單位和澳門特區行政長官岑浩輝都表達慰問，中國紅十字會以及許多內地大型企業集團紛紛開展支援行動，一批批捐獻款項和救援物資集結馳送香港。文章形容：「血濃於水的同胞之情為香港特區抗災救災增添了溫暖力量。」