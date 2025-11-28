宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
宏福苑五級火｜港澳辦發文讚特區政府快速有效處理火災 稱關愛隊迅速投入救援工作｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，有消防員殉職，居民痛失家園，當中不乏與親人天人永隔。港澳辦發表署名「港澳平」文章，形容中央的關心支持給予人們抗災救災「強大精神鼓舞和充足信心底氣」，讚揚行政長官和特區政府「有力有效應對處置」。文章並稱讚「相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作」。
文章由中共中央港澳工作辦公室和國務院港澳事務辦公室發表，題為《眾志成城 克難前行》。文章指，面對突如其來的災難，從中央到特區，從政府到民間，從香港到內地，迅速匯聚抗災救災磅礴力量，充分展現人間有情、團結大愛。文章指中央高度重視火災，國家主席習近平第一時間了解救援和傷亡情況等，中央港澳辦工作小組連夜赴港，中聯辦成立應急專班全力協助特區展開救災工作。文章形容：「中央的關心支持給予人們抗災救災強大精神鼓舞和充足信心底氣。」
此外，文章讚揚行政長官和特區政府對事故的快速有力響應和積極有效處置，充分體現作為「當家人」「第一責任人」的擔當和勇毅。文章並讚相關地區的區議員、關愛隊迅速投入救援工作，在庇護中心值守，協助安置受災居民，派發物資等。第八屆立法會選舉的候選人及相關政團社團將工作重心轉到救災。
文章又指，內地不同單位和澳門特區行政長官岑浩輝都表達慰問，中國紅十字會以及許多內地大型企業集團紛紛開展支援行動，一批批捐獻款項和救援物資集結馳送香港。文章形容：「血濃於水的同胞之情為香港特區抗災救災增添了溫暖力量。」
正處理遇難者遺體 警︰聯法醫科做辨認程序
大埔宏福苑大火逾百人死傷慘劇，涉及死者人數眾多。警方指，處理遇難者遺體工作仍在進行，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。 另外，部分遺體已移至沙田富山殮房，家屬昨到殮房認屍，包括駐守沙田消防局殉職消防員何偉豪，其家屬昨在消防處福利組及心理服務組人員陪同下到殮房處理相關手續。消息指，何偉豪與拍拖十年的女友原am730 ・ 8 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 23 小時前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
香港宏福苑大火94死76傷 仍有逾百人失蹤
（法新社香港28日電） 香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，當局今天表示，死亡人數增至94人，火勢幾乎完全撲滅，救援人員正在被燒毀的高樓中搜尋逾百名失蹤者。然而，死亡人數可能還會上升，香港行政長官李家超昨天清晨表示，有279人仍然下落不明。法新社 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾 60 求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
大埔宏福苑周三發生五級火，災情今（27 日）持續，消防處下午在現場最新指，死亡人數增至 55人。宏福苑共有七座大廈受波及。消防處共接獲 341 個求助個案，其中 279 宗已成功處理，即當中仍有逾 60 個求助個案等待救援。消防處副處長黃嘉榮表示，處方會每個單位破門搜索，從來沒有放棄，暫不會評估求助個案生存率。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火，大埔民政處於下午約5時半，開放多個處所和學校用作臨時庇護中心，包括廣福社區會堂、東昌街社區會堂等。廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學亦自發開放，讓居民暫時休息。《Yahoo新聞》記者晚上6時許到達廣福邨阮鄭夢芹小學視察，校內約有50多人等候回家，當中大多為廣福邨居民。場內有水和梳打餅予居民充飢。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港高樓火災接近受控 死亡人數繼續上升
【彭博】-- 香港消防處預計將在晚間徹底撲滅高層建築群火災。火勢已造成至少83人遇難，是香港數十年來最嚴重的火災事故。消防處副處長陳慶勇周五凌晨在新聞發布會上表示，目前滅火行動大致完成，會破門進入七棟大樓所有單位，確保無其他被困人士，預計周五上午9時完成。目前尚不清楚火災發生後仍有多少人下落不明。大火席捲的大埔宏福苑住宅區曾居住約4,600人。陳慶勇表示，搜救行動完成後，相關部門將核實失蹤人數。這場始於周三下午的大火直至周四才大致得到控制，但部分公寓仍可見零星火苗。起火點位於耗資3.(第一段起新增消防處發布會內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 7 小時前
香港30年最嚴重大火 公屋「宏福苑」8棟燒掉7棟 空拍直擊大樓群一片焦黑
香港11月26日爆發30年來最嚴重火災，地點在新界大埔地區的公共租住房屋「宏福苑」，8棟大樓中有7棟起火，涉及近2000個住宅單位。這宗「五級火」截至27日早上8時，已知死亡44人，包括1名消防員殉職，另有62人送院治療，其中多人狀況危急，仍有至少279人失聯。 焚燒一夜後的隔日清晨，空拍畫面顯示大樓被燒得焦黑、持續冒出黑煙以及火光，雲梯車持續灌救。警方初步調查顯示，可能是整修工程每層梯廳包滿「發泡膠」，令火勢一發不可收拾，已以「誤殺罪」逮捕三人。 當局出動196輛消防車、98輛救護車，以及1200名消防、救護人員救災。數百名撤離民眾暫時留置在社區中心，披著毯子等候消息，物資持續進駐，有居民表示「太太還在屋內」，生死未卜。 另外有居民表示，當時火災警報器完全沒有響。回顧事發經過，該社區正進行翻修工程，其中一棟32層樓高的大樓外牆「竹棚鷹架」率先起火，火勢延伸至大樓內部，再蔓延到其他建築，深夜時分燒成「火柱」，格外觸目驚心。 該區多間中小學27日停課，而鷹架是否具備防火能力則成為目前輿論焦點之一。有專家呼籲徹查全港工地，若非防火材料應立即更換。Yahoo 國際通 ・ 14 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
高市稱無認定台灣法律地位立場 外交部:不思悔改、錯上加錯
日本首相高市早苗昨日出席在野黨黨魁討論時指，日本根據《舊金山和約》，已放棄對台灣全部權限，並無認定台灣法律地位的立場，會同台灣維持非政府間的實務關係。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會，被問到中方是否認同有關講法，他指高市只突出非法無效的「舊金山合約」，但對具有充分國際法效力、在《中日聯合聲明》等雙邊條約明確強調的《開羅宣言》及《波茨坦公告》避而不談，再次表明她時至今日仍不思悔改，仍在持續損害中日關係政治基礎，無視聯合國權威，公然挑戰戰後國際秩序和國際法基本准則，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。 郭嘉昆強調，中方再次敦促日方切實反思糾錯，立即收回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國會員國起碼應盡的義務。(ST)infocast ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 澳洲總理、英國外相、高市早苗、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火引起國際關注，中外多家媒體如《新華社》、《日本放送協會》（NHK）《英國廣播公司》（BBC）、美國《有線新聞網絡》（CNN）等都有相關報道。外國個別政府高層跟政府機構都發聲明，對死難者致以深切哀悼，並慰問受影響人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火增至 65 死 政府設 3 億援助基金｜馬會捐一億、李嘉誠基金會撥款 8,000 萬元｜多位藝人伸出援手｜11 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安，今天是 11 月 27 日 星期四。受東北季候風影響，廣東沿岸天氣非常乾燥且風勢頗大。預計明日早上清涼，市區最低氣溫約 16 度，新界再低兩三度。日間大致天晴，最高氣溫約 22 度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
關注外傭的亞洲移居人士聯盟（The Mission For Migrant Workers, MFMW）和白恩逢之家（Bethune House Migrant Women’s Refuge, BHMWR）向所有受大埔火災影響的人士表示深切慰問，包括本地居民以及在社區擔任重要護理工作的外籍家庭傭工。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
京東(09618.HK)救援應急物資運抵香港 佳宝超市正調配第二批救援物資
京東集團(09618.HK)表示，就大埔宏福苑火災已第一時間成立應急保障團隊，確保救災物資的專車專送，旗下京東物流(02618.HK)率先啟動預案並成立應急小組，自香港1號倉及廣東自營倉加急調配床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱小火鍋等急需物資，首批救援應急物資於昨日(26日)夜晚至今日(27日)淩晨運送至各庇護中心，其他批次應急物資持續會不斷送出。 同時，集團旗下佳宝超市作已成立專項應急響應專班，於昨晚緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資，送達受災區域指定地點，目前第二批救援物資已完成裝車，將根據現場需求隨時調撥補充。 集團表示，根據創始人兼主席劉強東規定，當全國任何地方發生災難，京東臨近庫房的管理者都有權捐出庫房的災區所需要的物資，毋須匯報。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜馬會捐一億 李嘉誠基金會、李兆基基金各捐 3 千萬元 新地、周大福、信和各捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（ 26 日）下午發生的五級火警，至今造成嚴重傷亡。行政長官李家超與多名官員今日（ 27 日）凌晨會見記者，其中保安局局長鄧炳強指，由於火勢蔓延速度異常快速，情況並不尋常，事件已交由警方循刑事方向調查。行李家超表示，火災至今造成 36 人死亡，另有 279 人失聯，現時有 29 名傷者仍在醫院留醫，其中 7 人情況危殆。李家超表示，警務處和消防處已成立專責小組調查火警，並會將事件送交死因庭。Yahoo新聞 ・ 1 天前