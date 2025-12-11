入嚟投票：食蝴蝶酥，你最鍾意邊款？
宏福苑五級火｜災後重置成焦點 陳劍青倡首要考慮大埔公營房屋土地 包括桃源洞 2.7公頃用地｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火災奪走 160 條性命，居民家園盡毀，政府善後工作及災民重置成為焦點。本土研究社成員陳劍青今早（11日）在電台表示，現階段要開放討論，認為提供更多選擇給災民是重要。他說，災民或希望盡快安置，他建議首選考慮大埔同區的公屋或居屋用地，例如 2.7 公頃的桃源洞公營房屋土地，以及頌雅路西土地，有關土地已經過早期規劃申請，認為更有效縮短安置時間。
民建聯昨日（10日）已約見財政司副司長黃偉綸，提交宏福苑重建方案建議，包括原址重建、廣福公園及球場、頌雅路西地盤、富善邨附近的建造學院訓練場用地。
富善邨旁用地或有地下高壓管道
陳劍青今早在商台《在晴朗的一天出發》表示，富善邨附近的建造學院訓練場用地值得檢視，但因為有煤氣公司在旁，要留意地下會否有高壓管道。他指，該選址有一定的技術限制，但如果資金充裕解決到，並非不可取，而且土地與宏福苑接近。至於民建聯提出的廣福公園用地，陳劍青指該用地面積與宏福苑相當類似，而且最接近宏福苑，居民不會太遠離原址。
陳劍青說，災民可能希望盡快安置好，他認為政府在考慮同區興建的公屋或居屋用地，而面積相若的土地，一定是首選，因為已納入政府研究範圍或開始動工，例如桃源洞 2.7公頃用地，以及頌雅路西公營房屋土地。他認為，如果有關土地轉為災後重置用途，就要補充原本公屋供應缺口，但至少對於災民來說，可更有效縮短安置時間。
