宏福苑五級火｜災民網上抒發痛失迪士尼公仔 善心市民紛紛捐贈收藏 有心人專程入園邀本尊拍片打氣｜Yahoo

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火後，有受影響居民在網上發文，表示她心愛的迪士尼卡通人物 LinaBell 玩偶在火場中被燒毁。幸人間有情，帖文獲大量網民留言表達關心，紛紛有人表示要「棄養」家中的玩偶轉贈她，更有善心人士專程入迪士尼樂園邀請 LinaBell 人偶拍攝揮手片段，再自製打氣短片。獲送暖的居民向《Yahoo 新聞》表示，很驚訝市民對素未謀面的人如此關懷，感激「香港人真係好有愛。」
大埔宏福苑五級火除奪走人命和寵物性命，亦帶走居民無數極具意義的收藏品。有受影響居民在 Threads 平台發文，表示她心愛的 LinaBell（迪士尼 Duffy & Friends 系列卡通人物）玩偶在火場中被燒毁，形容對她來說如像失去一個心靈依靠。她向《Yahoo 新聞》表示，原本帖文只是用作個人抒發情感，沒料到竟吸引大量熱心市民湧入留言為她打氣，更有善心人捐贈 LinaBell 收藏品給她，包括購自香港、東京和上海迪士尼樂園的禮品。
有香港迪士尼職員自發捐贈
她說，捐贈者之中有數位是迪士尼的職員，屬自發性幫忙。她已收到這些捐贈品，包括玩偶、鎖匙扣、棉被和手袋等，「大部份都好新淨，而有啲係佢哋特登買全新嘅公仔俾我」，令她可以與一隻大大的 LinaBell 毛公仔「攬住瞓」，她續指，「好驚訝同好開心，香港人真係好有愛，同好關心一啲素未謀面嘅人」，又指「每一隻Bell （LinaBell）都承載住滿滿嘅愛。」
這名居民表示，除了有人送上捐贈品和心意卡，亦有數名社工及輔導員主動留言聯絡她，表示可以陪伴她聊天，義務提供情緒支援，同樣令她感到很溫暖。
獲關懷後承諾會振作
有善心人士更專程入迪士尼樂園，邀請 LinaBell 人偶拍攝揮手片段，加以後期製作，配上鼓勵的錄音留言、字幕及背景音樂，自製打氣短片，令她非常感動。她說，這名善心人為 LinaBell 同好，片中錄音的「媽媽」稱呼，是指粉絲對 LinaBell 會自稱「媽媽」，而「彪彪」則是對 LinaBell 的暱稱，意思是「BellBell」，製作用心。
她表示，非常之感謝善心人的關心和安慰，無以為報，又指她收到的禮品已經很多，已把帖文刪除，「我知道你哋最希望想我快啲振作，可以開心好好咁生活，我會加油會努力！」
失去重要物件需要時間消化
香港心理學會輔導心理學部註冊輔導心理學家嚴廷玲表示，火災除奪走受影響居民的家園、親人及寵物，亦會令居民的重要收藏品，如毛公仔、玩具、毛巾及相簿損毀，這些雖是死物，但對居民來說都是一種失去，「對於冇咗親人和寵物，大家較易理解係一個失去生命，但係都唔好輕視一啲公仔、被仔，或者陪伴多年嘅玩具，對居民嚟講都係一種心理上嘅失去」，會對居民造成不同程度的情緒創傷。
嚴廷玲進一步解釋指，除小孩子會對毛公仔和玩具有所喜愛，其實成年人也有機會視一些心愛的物品為「過渡性物品」（transitional object），有提供安全感和情感安撫的作用。「有啲人會對同其他人傾偈易感到不安，因為唔知道對方會講乜嘢而傷害到佢哋，但視一個公仔為朋友，可以經常陪伴佢哋，可以訴說心聲，呢位朋友亦都唔會傷害佢哋」，故這些收藏品對部份成年人的心理也有重要地位。
她認為，當大火奪走這些居民的「朋友」，居民透過寫一封信、畫一幅畫，或者在內心跟「朋友」表達感受，也是一種情緒抒發，建議網民看到這一類情感表達時，多向他們提供關懷和支持，不要留言取笑居民的感受，「唔好覺得一隻公仔冇生命，居民就唔會有情感」，建議網民多一點站在居民角度理解，他們已經失去了很多。
嚴廷玲指，要接受失去重要物件需要時間消化，若受影響居民在抒發有關情感後，仍然有情緒困擾，建議尋求專業的心理輔導。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
