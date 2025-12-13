宏福苑五級火｜災民須五日內遷離旅舍 每日致電「一戶一社工」求助 社工稱房協熱線長期「唔通」｜Yahoo

iHerb限時優惠
編按：大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 160 人罹難，數千居民痛失家園。勞福局局長孫玉菡其後指，社署按「一戶一社工」安排，為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援，包括登記各項津貼、安排臨時住宿等。
民青局局長麥美娟亦曾表示，政府會為受影響居民安排過渡屋，強調當局提供的支援都不用收費，包括租金。
【Yahoo 新聞報道】上月26日下午發生的宏福苑大火，距今十六天。社會的關注度開始減退，但災民的困境才剛剛浮現。《Yahoo新聞》接觸到好幾位宏福苑居民，他們目前暫居於粉嶺的NGO旅舍，但五天之後就必須遷出，他們每日致電一戶一社工求救，但每次的答覆都是「沒有答覆」，社工亦不諱言連他們的直撥熱線也「永遠打唔通」。災民之前一直壓抑的情緒，歷兩星期之後終於爆煲，不少街坊須求診精神科醫生；災民之間的訊息亦十分混亂，他們有感只能自救。
憶火災逐戶拍門通知鄰居
73歲的楊先生，一直跟記者有說有笑，對答幽默。他住在27樓，事發時太太去了九龍「湊孫」，他獨自在家，突然聞到「𤓓味」，落樓查看才驚見宏昌閣大火，遂立刻折返回家，「只拿了身份證和少量現金，當時諗住救熄後便可回家。」一層有八伙，楊先生離開時逐戶拍門通知鄰居走火警，哪一家沒有人應門，他就嘗試打電話通知，「有啲街坊會午睡，所以要好大力拍門。」最後他那一座的27樓，全層人安全撤離。
記者忍不住說：「多謝你咁做。」楊先生答道：「唔好咁講，我相信人人都會咁做。」
大埔墟附近宿舍滿額 轉往粉嶺落腳
暫住親戚家兩天後，楊先生聽說大埔墟街巿附近有宿舍可入住，便前往查詢，「但他們說已經滿額，叫我去粉嶺問問。」終於在粉嶺落腳，當時已獲通知只能住到12月19號便須遷出。隨後政府推出一戶一社工計劃，楊先生每日問的問題只有一個：「19號之後點算？」他說社工只叫他們住中轉屋，「洪水橋、米埔、坪輋、石崗、藍地⋯⋯但太太日日要去九龍湊孫，住咁遠，搞唔掂。而且若搬去中轉屋，街坊之間的說法，是住三個月，之後又要搬。」（政府曾表示，過渡性房屋可作為災民中長期的安置方案） 他們曾向社工反建議，想入住房協轄下的觀塘花園大廈，「我妹妹在那裏住，她說那邊有不少空置單位。」誰料社工也不諱言，即使他們有一條直撥熱線聯絡房協，但那個號碼也是長期打不通。
12月19日須遷出 居民間消息混亂
不久後，他們又在居民之間得到消息，「有人已經搬了入去花園大廈，但我這邊一直都沒有消息！」另一位居民張女士說，她亦曾跟其社工提及上址，但社工表示，按其手上的資料，房協轄下的單位並非安置災民的選項，「消息好混亂，個個的說法都不同！」
記者問：「那你現在有何打算？」楊先生笑：「等囉，等運到。」
居宏福苑42年 回味太太往日家常菜
說話總是笑笑口的楊先生，一直沒有動氣。他住在宏福苑42年，當年抽簽購入，「宏福苑一落成我就搬入去住。」目前他暫住的宿舍不能開火煮食，因此一日三餐都在街上解決。「早餐大家樂大快活，日日火腿通粉，齋啡唔落糖。然後排隊去攞著數（笑），哪裏派錢就去那裏排隊。午餐魚蛋粉或者牛腩粉，晚餐大排檔或者食叉燒飯，日日重複，日日如是。」
問他以前也常常上街吃飯嗎？他這才睜大眼睛急急澄清，「我和太太從來都是煮飯食㗎，好偶然才出去食。」如今談起，才驚覺最普通的日常，竟如鏡花水月，他笑着回味，「太太喜歡煲蕃茄薯仔湯，菜心炒牛肉、苦瓜炆倉魚、清蒸鯇魚囉。」他愈說愈遠，回想起更多關於從前的家的記憶，「我那個安樂蝸來的，好舒服㗎，打開窗望到海，望到李嘉誠先生的觀音像。我有時會起身睇日出㗎，好似一幅畫，靚到不得了。」
「好唔捨得呢間屋...」
「我啲傢俬好靚㗎，真皮梳化兩萬幾蚊。我廚房好齊備㗎，植入式的焗爐、萬幾蚊一個蒸爐、三萬蚊濾水機、吸塵機都兩萬幾，真係講都唔信。仲有部廚師機，太太成日焗麵包，又有部麵條機，意粉都自己整㗎。我過的生活唔差㗎，好有質素㗎，太太又執拾得屋企好整齊。依家搞成咁，你話我懷唔懷念⋯⋯」
楊先生退休前是裝修師傅，幾年前「的起心肝」落重本大裝修，「安樂咗幾年，所以我真係好唔捨得我屋企㗎，最大心願就係返去宏福苑住。」問他：「你覺得有幾大機會可以回去？」這一刻他還帶點自嘲的笑：「可能三成機會啦，返去拎啲嘢應該可以嘅，返去住就⋯⋯始終有幾座燒得太嚴重。」想不到下一刻，他忽然悲從中來，按捺不住大哭出來，「其實未火燭之前，個天待我不薄的，好照顧我的⋯⋯然後這場火來了，我真係好唔捨得呢間屋⋯⋯」他抽噎地道：「我晚晚瞓唔着，太太也是，我不斷諗起間屋，個腦一路諗一路諗⋯⋯街坊介紹我明日睇精神科，我成世人睇醫生只睇過血壓高，未試過睇精神科⋯⋯」
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
