精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火期間，香港寬頻仍致電災民推銷續約 ，引來災民們震怒，怒斥阻礙火場救援。昨日（12 月 1 日）再有災民聯絡《Yahoo 新聞》投訴，指不但在火警發生時收到推銷電話，更在尋找失聯母親，以及母親留醫深切治療部期間照收推銷電話及訊息，一共 9 次，他的母親日前不幸離世。當他開啟母親電話，用以代母聯絡親友時，又再見到推銷訊息，造成極大滋擾。他曾向香港寬頻投訴，但至今仍沒有收到客服聯絡他道歉，更對費用豁免期含糊不清，感到極度失望。
《Yahoo 新聞》日前收到有災民反映，指在排隊申領應急錢期間，收到香港寬頻推銷續約電話，她曾投訴客服但不獲道歉，又表明費用豁免期限為 3 個月。報道刊登後 3 小時，香港寬頻終回覆事主致歉，解釋是個別員工沒有遵守指引。昨日，再有災民聯絡《Yahoo新聞》投訴，表示他收到的續約推銷不是一次，而是 9 次，包括 6 次電話及 3 次訊息，推銷期間火警尚未救熄。他曾作出投訴，但至今仍沒有人聯絡他道歉。
喊住問 Sales：「你係咪冇睇新聞？」
宏福苑災民 Eric 向記者表示，在火警發生當日（11 月 26 日）下午 5 時許，他收到香港寬頻推銷電話，「嗰刻我喺屋企樓下真係好無助，望住個火場，喊住咁同個 Sales 講：你係咪冇睇新聞？」Eric 隨後掛線，並忙於尋找在火場失聯的母親。「夜晚九點幾又打兩次，我以為係有媽咪消息，於是接咗，一接就『你好我係香港寬頻』」他續指，「平時真係好少接啲 2、3字頭電話，但係嗰晚我真係驚 miss 咗媽咪嘅消息，所以先接。」
在火警發生第二日，Eric 仍心急尋找母親，「下午時份又連續打 3 次過嚟，block call app 顯示係 HKBN」，他於兩日內共收 6 次推銷電話，惟並未完結，「隔咗十分鐘唔到，WhatsApp 又 send 續約提醒」，他感到非常之憤怒，「我打電話上佢哋個熱線，係打極都冇人聽，搵唔到 CS（客戶服務）去幫我解決問題，真係好無助又委屈！」
曾到社交專頁投訴不獲道歉
火警發生第三日，Eric 的母親獲送往醫院 ICU 留醫，「我攞咗媽咪電話叉完電，諗住睇吓有冇親友嘅訊息要回覆，打算向親友報個平安，一打開電話，兩條 HKBN 嘅 WhatsApp 續約訊息！」Eric 的母親於日前不幸離世，「我都唔敢想像，我媽咪當時被困，如果佢哋咁啱又打電話過嚟，而錯過咗求救機會，會點⋯⋯」，又表示「我屋企都冇咗，打嚟講續約，都唔知係攞景定贈興。」
事後 Eric 到香港寬頻社交專頁留言投訴，「得到嘅回覆係嗰 6 行字（見附圖），係連句道歉都冇！」他更指，看到《Yahoo 新聞》報道才知道香港寬頻有透過傳媒道歉，而自己並沒有收到寬頻的道歉回覆，批評所謂「深表歉意」是毫無誠意，「根本都冇同我道歉！」Eric 表明，當處理好母親的後事，會考慮親身到香港寬頻的門市投訴。
費用豁免期仍未清晰
在《Yahoo 新聞》首篇有關報道刊登後，香港寬頻將宏福苑災民的費用豁免期，由 3 個月改為全面豁免，「直到另行通知」。災民表示非常失望，認為有關說法含糊不清，擔心香港寬頻隨時恢復收費，但他們已痛失家園，根本無法使用有關服務。
至於宏福苑另一間網絡供應商香港電訊（HKT）日前回覆《Yahoo 新聞》指，發生火災當晚已即時停止所有宏福苑居民的推廣電話。HKT 會全面豁免宏福苑災民網上行、NOWTV 及家居電話服務的月費兩年，及豁免他們將來遷至新居相關服務的安裝費。
消委會昨回覆《Yahoo 新聞》表示，截至昨下午 4 時，並未接獲有關宏福苑居民對於家居電訊服務的投訴個案。如接獲此類投訴，定必盡力與有關方面協調，務求減低對受影響居民所造成的壓力。 消委會呼籲所有企業，以靈活彈性的方式處理相關的商業問題，與災民共度時艱。
《Yahoo 新聞》已就道歉方式、涉事員工會否被停職或處分，以及費用豁免期至少有幾多個月，再次向香港寬頻查詢，正待回覆。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【一文整合所有捐款渠道 政府捐款戶口、仁濟醫院 Payme 等】
