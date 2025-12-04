宏福苑五級火｜炎明熹Gigi親筆書信向災民送暖：很想給你一個擁抱

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，各界都紛紛支持受災難影響的市民，演藝界中亦有不少藝人關心受災者，炎明熹（Gigi）親手寫了一封書信，抒發個人感受並向受災者送上慰問，以及感謝消防、醫護、義工等熱心人士。

炎明熹Gigi

Gigi於IG寫上：「🙏🏻」，且貼出了一封手寫信，全文如下：

「在過去一星期中，原本平靜的香港突然受到一場災害的侵佔，無數家庭正在經歷著前所未有的傷痛和苦難，身體上和心靈上所承受的都非筆墨能形容；想到那些被瞬間吞噬的家園，被迫與親人離別的家庭那份心碎與無力的哀愁……

想了很久，不確定自己可以做些什麼。生活的地方崩塌了好大一片，沒法彌補；除了向大埔宏福苑事故中受影響的居民至以最深切的慰問外，祈願逝者安息，傷者早日康復，祈求失去至愛的人心靈能得到慰藉，希望受災者能盡快重建家園；無論是直接身心受到傷害的人或是間接情緒受到困擾的人，很想給你一個擁抱，你並不孤單。

在這裏，希望大家可以主動為身邊有需要的人獻上自己點點的關懷和力量，令大家可以獲得溫暖和鼓勵，繼續前行。

最後非常感激無私奉獻的消防、醫護盡力拯救危難中的災民還有感謝災後協助的各個團體、義工人員和熱心市民大眾，令受災人士得到適切的援助，希望我們每個人都可以一直支持和幫助受影響的人，傳遞愛心、關懷和力量。

炎明熹

2025」

炎明熹手寫信

