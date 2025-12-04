精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜炎明熹Gigi親筆書信向災民送暖：很想給你一個擁抱
大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，各界都紛紛支持受災難影響的市民，演藝界中亦有不少藝人關心受災者，炎明熹（Gigi）親手寫了一封書信，抒發個人感受並向受災者送上慰問，以及感謝消防、醫護、義工等熱心人士。
Gigi於IG寫上：「🙏🏻」，且貼出了一封手寫信，全文如下：
「在過去一星期中，原本平靜的香港突然受到一場災害的侵佔，無數家庭正在經歷著前所未有的傷痛和苦難，身體上和心靈上所承受的都非筆墨能形容；想到那些被瞬間吞噬的家園，被迫與親人離別的家庭那份心碎與無力的哀愁……
想了很久，不確定自己可以做些什麼。生活的地方崩塌了好大一片，沒法彌補；除了向大埔宏福苑事故中受影響的居民至以最深切的慰問外，祈願逝者安息，傷者早日康復，祈求失去至愛的人心靈能得到慰藉，希望受災者能盡快重建家園；無論是直接身心受到傷害的人或是間接情緒受到困擾的人，很想給你一個擁抱，你並不孤單。
在這裏，希望大家可以主動為身邊有需要的人獻上自己點點的關懷和力量，令大家可以獲得溫暖和鼓勵，繼續前行。
最後非常感激無私奉獻的消防、醫護盡力拯救危難中的災民還有感謝災後協助的各個團體、義工人員和熱心市民大眾，令受災人士得到適切的援助，希望我們每個人都可以一直支持和幫助受影響的人，傳遞愛心、關懷和力量。
炎明熹
2025」
紅磡海名軒13歲男童墮樓亡 身穿校服 現場無檢獲遺書｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周二（2 日）下午5時許接獲報案，紅磡環海街11號海名軒有人墮樓，當場證實死亡，其後證實死者為13歲男童，相信他從上址單位墮下，現場沒有檢獲遺書，案件列作「自殺」。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬
世紀大火奪去最少百多人生命，除了香港人，也有大量外籍家庭傭工。根據菲律賓及印尼駐港領事館數字，至今有一名菲傭及最少九名印傭喪生，仍有 30 名印傭下落不明。工業傷亡權益會聯同三外傭組織發出聲明，呼籲公眾切勿直接捐款予殉職外傭家屬，以免令家屬誤墮法網或被騙徒有機可乘。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警破特大涉黃案 團夥廣州南站男廁留色情廣告
【on.cc東網專訊】內媒周二（2日）報道，廣東省廣州鐵路警方近日通過一張火車站的小廣告，破獲一宗特大傳播淫穢物品牟利案，在全國搗毀5處犯罪窩點、打掉3間技術運維公司，抓獲47名犯罪團夥成員；同步協調網信部門查堵5,653個涉黃域名，市場監管部門吊銷涉案公司營業on.cc 東網 ・ 1 天前
「大埔宏福苑援助基金」總額已達大約23億港元
政府因應大埔火災成立的「大埔宏福苑援助基金」，截至昨日中午12時，已收到的外界捐款達20億港元，連同政府投入的3億港元啓動資金，基金總額約為23億港元，當局會用於協助居民重建家園，是長期和持續的支援。infocast ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
政府寬免宏福苑受影響居民24/25年度稅款餘額 收到外界捐款達21億元
政府就大埔宏福苑火災成立的三個工作組——調查及規管工作組、緊急支援及募捐工作組，以及應急住宿安排工作組持續跟進火災的調查事宜，截至昨日(3日)中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達21億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為24億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 發言人指，截至昨日，就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理52宗個案。就基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，已處理326宗個案，款項正陸續發放。同時已為約1,930戶登記，並向1,921戶派發1萬元應急補助金。政府已聯絡剩餘約10戶，將安排於居民目前暫居的當區民政諮詢中心或大埔民政諮詢中心領取。 發言人表示，政府將寬免受影響業主及居民2024/25課稅年度的應繳稅款餘額，以及2025/26課稅年度的暫繳稅款，換言之他們無需繳交就2024/25課稅年度發出的稅單。政府將為受影響業主及居民代繳地租，及寬免因火災而不能使用住宅的差餉。政府亦會豁免宏福苑居民於今年7月至11月的水費及排污費。 社署社工目前已接觸超過1,600個受影響住戶，為居民登記「一戶一社工」AASTOCKS ・ 2 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
發展局下令拆除全港所有樓宇防護網 經查發現存在安全認證造假
【彭博】— 香港下令所有正在進行大型維修工程的建築立即拆除外部棚架防護網。當局仍在調查與近期致命火災相關的安全認證涉嫌造假情況。Bloomberg ・ 11 小時前
南丫海難｜死因研訊原定12.4裁決 家屬指收到消息需押至明年1月中 「點解又要再遲？」
2012 年造成 39 人死亡的南丫海難，事隔近 13 年，於今年 5 月召開死因研訊，9 月中完成結案陳詞，原定 11 月 13 日裁決，兩度押後至本周四（4 日）。司法機構網頁最新顯示，「案件現時並無聆訊日期」。法庭線 ・ 1 天前
宏福苑五級火災身故外傭家屬可獲約80萬補償
宏福苑大火造成10名外傭死亡，勞工及福利局局長孫玉菡聯同菲律賓官員見記者表示，火災中不幸身故的外傭家屬可獲約80萬元補償，包括超過50萬元法定補償，以及一次性25萬元補助。 他指，若是因火災而受傷的外傭，可以視乎留院的日數取得5萬或是10萬元慰問金，而平安的外傭則會獲一筆過2萬元，此外受傷及平安的外傭均可獲發2,000元儲值額八達通。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同事有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 22,500 元後受騙報警。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
警破詐騙捐款網站 拘27歲雙程證傀儡戶口持有人
宏福苑大火後，湧現不少想發災難財騙徒，包括假冒社福機構網頁「募捐」，亦有不同詐騙捐款釣魚短訊。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達表示，警方上周六接報指有假冒本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」名義誘騙捐款，已聯絡香港網絡安全事故協調中心即晚移除假網頁，並凍結相關傀儡戶口，目前未有市民受騙。警方前日亦拘捕一名傀儡戶口持有am730 ・ 1 天前
宏福苑火災死亡人數增至156人 仍有30人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，已完成5座大廈搜索工作，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至156人，仍有30人失聯。 另外，宏志閣居民周三、周四將獲安排一次性回單位，取回重要個人物件。 警方同時交代調查工作進展，共拘捕15人，包括14男1女，分別是宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司等人員，部分人士已保釋候查，不排除有更多人士於稍後被捕。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
珍惜生命｜美麗都大廈女子危站天台 尖沙咀站D1及D2出入口封閉
運輸署今日下午3時23分表示，由於有人在危險位置，尖沙咀加拿分道介乎碧仙桃路與彌敦道之間的一段全線、河內道介乎加拿分道與麼地道之間的一段全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。據報一名女子爬出美麗都大廈天台危坐，救援人員及談判專家接報到場，消防在樓下展開救生氣墊。 港鐵今日（12月2日）表示，am730 ・ 1 天前
Tempo品牌母企金鷹集團維達公司捐1,000萬元賑災
Tempo品牌母企、新加坡金鷹集團維達公司在社交平台發文，對日前在大埔宏福苑發生的火災事故深感悲痛，謹此向受災人士及受影響家庭表達最深切慰問，同時向所有前線救援人員和社區夥伴致以敬意。金鷹集團維達公司已通過中國華文教育基金會向香港特區政府「大埔宏福苑援助基金」捐贈1,000萬港元，以支援是次火災救援及災後重建工作。 集團旗下Tempo香港及Vinda維達香港亦正透過多間非牟利慈善團體為受影響居民提供日常用品，並會持續關注災後需要，與社區攜手共渡時艱。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
輸入勞工取代本地工人 酒樓遭制裁禁請外勞2年
【on.cc東網專訊】勞工處今日(3日)公布，對展能集團有限公司經營盈苑(酒樓)實施行政制裁，由2025年12月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。<br/>on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜雙程證女子涉以火災支援名義詐騙被捕
【Now新聞台】警方拘捕27歲持雙程證中國籍女子，涉嫌以火災支援名義在網上模仿社福機構網頁，企圖詐騙市民捐款。警方指，目前未收到有市民被騙。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達：「警方強烈譴責這些不法分子在我們香港最沉痛的時刻，利用香港人的善心以及團結精神，作出這些卑鄙的詐騙行為，我們警方必定會繼續追查，不會放過這些幕後黑手。」宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前