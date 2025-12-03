宏福苑五級火｜物管公司 ISS 被指涉翻新工程「關鍵角色」 聲明否認參與監工｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】 大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，總部位於丹麥的國際物管公司 ISS 亦被捲入爭議。《南華早報》報道指，ISS 的香港分部在翻新工程扮演「關鍵角色」，而且一早知道消防系統有問題。ISS 則發聲明澄清，從沒參與工程的承建商任命或監督工作。受事件影響 ISS 集團股價急挫近 7.7%。

南早：ISS 早知消防系統需維修

《南華早報》昨天發表的報道，直指 ISS 的香港分部 ISS EastPoint 在今次宏福苑翻新工程中扮演「關鍵角色」，並早在 5 月已經知道消防安全系統有缺陷。報道指，根據宏福苑的業主立案法團會議記錄顯示，ISS 是宏福苑安全基礎設施的行政把關人，負責執行安全工作，包括緊急應變和消防設備維護的招標管理。會議記錄亦顯示，ISS 早在今年 5 月就已知道，消防系統有需要維修。

廣告 廣告

ISS 集團則發聲明，稱 ISS EastPoint 為宏福苑提供行政支援及部分現場服務，並安排第三方提供專業服務，而這些第三方服務是由業主選擇及委任，而非由 ISS EastPoint 委任。

聲明又指，ISS EastPoint 並未負責宏福苑消防設備的安裝、維修及檢查。根據香港法律規定，這些服務必須由持牌註冊外判商提供。作為服務代理，ISS EastPoint 已安排外判商依照相關法律法規完成服務。ISS 集團亦指，就今次的翻新工程，ISS EastPoint 沒有參與任命承建商，也不負責監督翻新工程。

ISS：全力配合調查

ISS 集團另一份聲明則指，對港府就火災成立獨立委員會表示歡迎，公司已與相關部門接洽，將持續全力配合調查，包括提供資料及協助。

ISS 被點名後，該集團股價隨即急挫，昨日下跌近 7.7%。

路透社的報道則引述分析指，大眾對火災可能造成責任風險的擔憂，導致 ISS 股價下跌。SB1 Markets 分析師 Johan Eliason 指，ISS 或有可能面臨罰款或賠償責任，然而這類責任通常會由公司的保險承擔。