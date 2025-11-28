宏福苑五級火｜狄志遠提立法會緊急休會辯論 梁君彥：未能接納 終止運作期間只應特首要求｜Yahoo

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。
梁君彥：未能接納
梁君彥同日傍晚回應指，未能接納要求，他引《基本法》第七十二(五)條 及《議事規則》第15(1)條，在終止運作期間立法會主席只會應行政長官的要求召開緊急會議。
梁君彥回覆指，今次嚴重火災導致多人傷亡，包括有消防員殉職，感到極其悲痛，衷心希望受影響居民盡快獲得適切支援，並期望類似事故不再發生。
狄志遠：冀了解政府如何作出安置
狄志遠致函梁君彥，就大埔宏福苑五級火重大傷亡事件提出緊急休會辯論，他提出議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。
他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。
立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，本屆議會任期至12月31日。早前行政長官李家超已刊憲，指明第七屆立法會會期10月24日中止，其運作亦隨之終止，即目前現屆立法會處於休會狀態，待選出下一屆立法會。
《議事規則》第15條列明如何處理急切事項的會議，立法會主席須應特首要求召開立法會「緊急會議」；如須在立法會任期完結或解散之後的期間舉行緊急會議，會議應在指明舉行選出立法會議員的換屆選舉的日期前召開。《議事規則》第16(2)條，動議立法會休會待續議案毋須事先作出預告，立法會主席如信納休會待續的目的在於方便議員討論某項對公眾而言有迫切重要性的問題，可准許議員或列席會議的任何獲委派官員動議此項議案。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
其他人也在看
