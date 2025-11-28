宏福苑五級火｜狄志遠致函梁君彥 提出立法會緊急休會辯論 討論安置及支援｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，災情持續，最新傷亡數字增至94 死 76 傷。立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，會期已於 10 月 24 日中止，社福界立法會議員、新思維狄志遠今（28 日）致函立法會主席梁君彥，要求就大埔火災提出「緊急休會辯論」，促請政府徹查事故，並討論居民災後安置。

狄志遠致函梁君彥，就大埔宏福苑五級火重大傷亡事件提出緊急休會辯論，他提出議案為《本會促請政府徹查大埔宏福苑大火事故，並對受災居民作出災善的安置》。

他表示，大埔宏福苑五級火災是香港近 30 年來最嚴重的火災事故，約 4,600 名居民受影響，提出辯論旨在了解事件起因，也希望了解辯論政府如何作出全面妥善安置及支援，並討論後續如何防範類似不幸事件再次發生。

立法會換屆選舉原擬將在 12月7日舉行，本屆議會任期至12月31日。早前行政長官李家超已刊憲，指明第七屆立法會會期10月24日中止，其運作亦隨之終止，即目前現屆立法會處於休會狀態，待選出下一屆立法會，議員可否在會期中止後提出緊急休會辯論，《Yahoo 新聞》正向立法會秘書處查詢。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

