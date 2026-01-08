宏福苑五級火｜獨立委員會委任杜淦堃等 5 人為代表大律師 據報 3 月中正式展開聆訊｜Yahoo

大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成至少 161 死 79 傷，是香港回歸以來傷亡最嚴重的火災。 (Photo by Philip FONG / AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】造成 161 人罹難的宏福苑五級火發生至今逾月，行政長官李家超上月宣布成立「獨立委員會」，委任法官陸啟康出任主席，要求 9 個月完成審視並提交報告。根據獨立委員會網頁，資深大律師杜淦堃等人為代表大律師。《星島日報》引述消息稱，獨立委員會預計於 3 月中正式展開聆訊工作，相關指示聆訊（Directions Hearing）料下月開始，獨立委員會將聚焦大火起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。

廣告 廣告

大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成至少 161 死 79 傷，是香港回歸以來傷亡最嚴重的火災。李家超 12 月 2 日宣布成立獨立委員會審視事件，並於同月 12 日宣布委任陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。

李家超當時表示，賦予委員會最大的主導權，亦會考慮給予備用權力，如果審視過程中，就特定議題或個別環節，委員會認為有需要獲賦予法定權力，可以向行政長官提出建議，讓委員會就相關事宜按香港法例第 86 章《調查委員會條例》成為法定調查委員會，就指定事宜行使法定權力，獲取所需的資料和事實。獨立委員會在 12 月 19 日召開第一次會議，並於 23 日到宏福苑視察，了解實際情況。

獨立委員會主席陸啟康法官（前中）去年 12 月 23 日與委員陳健波（左）及歐陽伯權（右）到宏福苑視察，聽取人員講解。（政府新聞處）

獨立委員會的網頁已啟用，網頁顯示在上月 19 日，即委員會召開首次會議時，網頁已上線。網頁的通告顯示，主席陸啟康前日（6日）委任 5 人擔任委員會的代表大律師，包括資深大律師杜淦堃、大律師李澍桓、俞匡庭、李俊軒及馮天榮，另已委任羅文錦律師樓為代表律師。

資深大律師杜淦堃曾任大律師公會主席。圖為 2024 年 1 月 22 日律年度開啟典禮資料圖片。(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

網頁顯示，獨立委員會秘書處設於灣仔入境事務大樓 10 樓，並有查詢電話 2333 1635。根據政府電話簿，秘書處至少有 10 人，秘書為創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧，另外曾任曼谷經貿辦副處長的周展程以高級政務主任身分加入，秘書處另有 3 名行政主任、3 名文書主任、一名高級新聞主任、一名聯絡主任。

《明報》專欄「聞風筆動」引述消息稱，獨立委員會將與過去獨立檢討委員會或調查委員會一樣，將舉行公開聽證會，估計今年首季內召開。

聚焦大火起因及圍標

《星島日報》引述消息，獨立委員會預計於 3 月中正式展開聆訊工作，相關指示聆訊（Directions Hearing）料下月開始，獨立委員會將聚焦兩大方向，包括大火起因及改善建議，以及宏福苑為何會出現「圍標」問題。消息稱，調查牽涉的政府部門眾多，主要包括屋宇署、消防處、市建局、民青局，以及涉事物業管理公司、顧問公司及維修公司。警方、廉政公署、競爭事務委員會亦會派出證人出庭作供。