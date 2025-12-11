宏福苑五級火｜獨立委員會由法官主持 法律界傳剛退休彭寶琴或潘敏琦為潛在人選｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】行政長官李家超上周二（2 日）表示，會就大埔宏福苑五級火成立「獨立委員會」審視，並且物色一位法官主持委員會。《明報》專欄「聞風筆動」今日（11 日）引述法律界消息人士指，兩名剛從上訴庭退休的法官彭寶琴及潘敏琦，其中一人或有機會主持。彭官和潘官過往較多審理刑事案件，兩人都曾經是國安法「指定法官」。

彭寶琴審理「唐英傑案」

彭寶琴及潘敏琦都是 1962 年出生。彭寶琴港大畢業，早年曾加入政府擔任行政主任（EO），1994 年獲大律師資格，往後 10 多年任職律政司刑事檢控科，之後獲委任為區域法院法官、原訟庭法官及上訴庭法官。彭寶琴審理案件包括《香港國安法》首案「唐英傑案」，以及 2016 年旺角騷亂案等。

潘敏琦牛津大學畢業，1986 年及 1987 年先後獲英格蘭及香港大律師資格，她早在 1994 年就獲委任為常任裁判官，歷任區域法院法官、原訟法庭法官及上訴庭法官。兩人在今年都獲特區政府頒授金紫荊星章。

蘭桂坊慘劇調查委員會 兩星期交初步建議

專欄又提到除了主持法官人選外，另一關注點是獨立委員會能否盡早提供建議，以推動相關法例或制度檢討。以 1993 年蘭桂坊人踩人事故調查委員會，同樣並非法定獨立調查委員會，而事件在 1 月 1 日凌晨發生，政府在 1 月 4 日委任法官包致金領導調查委員會，職權範圍包括在 1 月 18 日，即包致金領導委員會後 2 星期內提交初步結論及建議，而包官當時亦在 1 月中提出 6 點建議，包括建議警方在大型節日採取合理步驟，避免人群聚集造成的危險。