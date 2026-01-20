宏福苑五級火｜ 獨立委員會2.5舉行指示會議 設400旁聽名額及轉播區 須網上預約｜Yahoo

寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人死。政府成立、由法官陸啟康任主席的獨立委員會今（20日）公布，將於2月5日在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓舉行指示會議，就委員會日後進行聽證會時的安排給予指示。指示會議將開放予公眾人士旁聽，旁聽名額共約為400個，另將分別於展城館地下、香港中央圖書館演講廳設轉播區同步轉播。
指示會議不涉證供陳述或盤問
獨立委員會主席陸啟康會在指示會議上，就日後的聽證會給予指示，包括確定有意出席聽證會的人士或機構，或其法律代表，所用語言、證人供詞和文件的提交方式等，及研究其他與聽證會有關的事宜。該指示會議將不會涉及證供的陳述或盤問證人。
指示會議擬於 2 月 5 日上午 10 時在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多用途廳，以廣東話進行。展城館現場設有普通話和英文即時傳譯，公眾人士旁聽名額共約為400個，傳媒則另行安排。
須預先網上預約
為讓更多公眾人士能出席旁聽，轉播區分別設於展城館地下，及香港中央圖書館演講廳，會議過程會同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。
有意出席者須預先通過網上預約，遞交登記表格，獨立委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。網上預約登記方式的詳情將另行公布。
將邀公眾提供資料
另外，就大埔宏福苑起火和火勢迅速蔓延的成因和情由等相關事宜，獨立委員會將邀請公眾人士及團體提供資料。提交資料的方式、時間、範圍等詳情將另行公布。
