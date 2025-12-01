大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】全城捐助大埔宏福苑災民，卻有人利用香港人的善心發災難財。有人於 Threads 發文自稱災民，指心灰意冷尋死，乘機貼出 Alipay 二維碼叫人捐錢，兩日內有近 42 萬瀏覽量。《Yahoo 新聞》收到大量網民舉報，指出帖文可疑之處，包括帖文照片實為廣州一個停車場。經記者查證，成功聯絡多位已報警的捐款者，綜合捐款截圖時間及對話紀錄等，發現有人屢收捐款後，仍不斷聲稱「得幾百蚊」，揭穿謊言。有苦主表示，最傷心的不是失去金錢，而是被騙走關心和眼淚。
大埔宏福苑五級火發生後，不少市民表示少了接收詐騙電話。事實上騙財陷阱並沒有消失。香港人熱心援助災民，單是政府基金已收 9 億元捐款，不過近日有自稱災民或家屬發文，配以電子帳戶 QR Code 叫人捐錢，成為騙徒新手法。《Yahoo 新聞》在 Threads 收到大量網民舉報，指一則自稱災民要求借錢的帖文非常可疑。
Alipay 帳戶有其他分身涉詐騙
帖文有一張黑夜停車場的照片，發文者聲稱大埔火災令他失去親人，心灰意冷尋死，「身上得幾百蚊」，災後只能居住在車上。他留言提及已步行去申請援助，但仍未收到應急錢，故貼出 Alipay QR Code 叫人捐錢。帖文在短短兩日，吸引近 42 萬瀏覽關注，1.6 萬個心心，以及數以百計的留言關心，當中大量留言表示願意捐助。
有眼利網民下載帖文照片，把背景光亮度調高，從建築物背景發現，地點並非來自宏福苑，實為廣州一個停車場。另外有網民發現，該 Alipay 帳戶有其他分身，在 Facebook 牽涉另一宗網上售賣詐騙事件。有網民質問他是否「呃錢」，他留言以死相迫，甚至刪除帖文留言功能。
一張來自非香港的照片、一個曾涉網上詐騙的 Alipay 帳戶，一個又一個情緒勒索的留言，都是詐騙常見，但不足以百分百證明他說謊。於是記者聯絡多位捐款者查證，發現至少 3 人已報警。記者綜合所有捐款截圖時間、對話紀錄及他的留言時間，隨即找出謊言的破綻。
一邊收捐款 一邊稱「得返幾百蚊」
在發文者未貼捐款 Alipay QR Code 前，早於前日（29 日）早上 11 時 20 分已有一名熱心市民透過私訊方式聯絡他，並捐款 2,000 元，惟他收到捐款之後，仍然公開留言表示自己「得返幾百蚊」。於是又有另一位熱心市民，在他留言後 5 分鐘，主動發私訊關心，對話中他表示自己想要「幾百蚊」，成功令第二位市民在早上 11 時 41 分捐出 500 元。
短短 21 分鐘，他至少收到 2,500 元，兩位熱心市民互不知道對方有捐錢。事隔約兩小時，發文者再公開留言表示「真係無辦法」、「得幾百蚊」，並直接貼出 Alipay QR code 及帳戶資料，吸引其他熱心市民直接捐款，但他仍然持續表示「得幾百蚊」。綜合以上時間查證顯示，有人說話並不誠實。當有人質疑他「呃錢」，甚至有人已報警，發文者就開始「清洗」留言。
報案市民望不再有人受害
有捐款市民已報警及完成落口供，她向記者表示，因為想幫助大埔災民，看到發文者揚言尋死，她一時情急，便馬上答應捐錢，以防有人輕生。「最傷心唔係因為個金額，而係被騙取關心同眼淚。」她坦言，從警署回家後，仍全日不開心。她希望透過警方及傳媒，警剔其他熱心港人，不要再有下一個受害人。
《Yahoo 新聞》正就事件向警方查詢 。
根據反詐騙協調中心資料，最新警示為「提防以大埔火災名義的假冒籌款」，中心提醒市民警剔以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。
【警方呼籲】
● 切勿隨意掃描二維碼
● 如收到不明來歷的募捐宣傳，應主動向相關機構查證。如收到自稱相關機構職員來電，應再三核實來電者的身分；
● 切勿向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼；
● 提醒身邊親友提防受騙；
● 如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。
