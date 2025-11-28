宏福苑五級火｜社福機構發援助金安排混亂 有機構半小時即截龍 災民白行一趟｜Yahoo

下午2時半，申請援助金的居民已迫滿整個操場。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火警，至今仍然持續。「香港社福界心連心大行動」今日（28日）聯同多間社福機構向受影響居民發放緊急援助金，惟現場安排混亂，不少居民到場後才得知是日申請已經截止，無奈「食白果」，關愛隊更在現場阻止記者進行採訪。

「香港社福界心連心大行動」今日（28日）聯同公益金、東華三院、保良局、家福會及仁愛堂在大埔中華基督教會馮梁結紀念中學向宏福苑居民發放援助金，協助他們應付緊急需要。

申請人需要先申請一戶一張的「災民證」來證實自己的宏福苑居民身分，方可進一步申請其他援助。

現場工作人員依靠大聲公發布指示，並非所有居民都能夠清晰接收，不少隊列中的居民向記者表示「其實我都唔知排緊啲咩」。

申請隊伍半小時內截龍

除公益金外，其他 4 家社福機構在下午 2 時起開放申請，惟申請人數眾多，申請隊伍相繼截龍，不少居民白行一趟，需要在明早 9 時再次親身過來進行申請。宏福苑居民洪小姐指，自己在下午 2 時 15 分左右到達馮梁結紀念中學，工作人員突然宣布由仁愛堂發放的 1000 元現金援助因現場排隊人數眾多，不再接受排隊，「突然間佢哋又話唔可以攞啦喎，話條隊太長喎」。現時洪小姐只能先將手頭上的表格填好，容後再來補交。

洪小姐認為居民需要在不同地點來回奔走，申請由不同機構發放的援助，對受影響的老人家尤為不便。

下午2時半起至3時45分，其他由保良局、東華三院和家福會發放的緊急救援金相繼滿籌截龍。居民林太和兒子於下午3時許到場，只能夠領到仁愛堂明日辦理申請的籌號。現場工作人員通知他們明早9時再來到馮梁結紀念中學，完成其餘的援助金申請。

林先生指，今早和媽媽前往元朗錦田申請過度性房屋，因此耽誤了時間。回到馮梁結紀念中學時已無法即場領到任何由社福機構發放的援助金。

關愛隊阻撓記者採訪

此外，有身穿粉紅色背心的大埔區關愛隊成員駐守馮梁結紀念中學門口，大聲喝止想要入內採訪的記者。