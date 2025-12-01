精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜穗禾苑等屋苑拆棚網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
12月1日更新：火炭穗禾苑的業主立案法團主席梁寶玲向商台表示，因居民擔心棚網有危險，已向承建商反映，昨天（11月30日）開始拆棚網，以釋除居民疑慮。有關物管公司表示，政府已對穗禾苑工程棚網進行初步檢查，並無發現不符阻燃要求，但考慮到宏福苑大火造成的心理壓力，承建商將分批移除外牆棚網及遮檔窗戶的膠板，並拆除棚架，會探討以吊船方式完成餘下維修工程；該屋苑9座大廈10月完成消防系統年度檢查，因應宏福苑火災會再次檢視系統裝置，明天進行消防警鐘測試。
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火慘劇，引發公眾關注大廈圍網的安全隱患，各地區陸續湧現不同屋苑開始拆除圍網的消息，有居民剪取樣本測試燃燒，豈料「一點即着」，抗燃性欠佳。
不少市民發現，部份正在進行維修的大廈，包括黃埔花園、屯門怡樂花園、石梨怡勝花園，今早突然拆除圍網。當中屯門怡樂花園大維修的承辦商，正是負責宏福苑大維修的承建商「宏業建築工程」，居民將拆下的圍網取樣測試，圍網一點即燃。亦有怡勝花園居民的測試圍網，阻燃能力同樣欠佳。
穗禾苑圍網惹居民擔憂
位於火炭的穗禾苑現正進行維修，居民同樣擔心圍網的帶來的消防風險。中科監察主席潘焯鴻去年曾在Facebook發文，引述居民稱已自行在棚架圍網抽樣測試，豈料圍網當時並無阻燃能力。不過，亦有網民於11月27日再剪取樣本測試，發現該塊圍網亦的確具備阻燃能力。至於負責穗禾苑的承建商「富林工程營造」，去年入稟控告潘焯鴻，指他涉嫌影射該工程公司參與穗禾苑業主立案法團圍標。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 151 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前