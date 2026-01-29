宏福苑五級火｜管理公司真空 置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】土地審裁處本月初批准政府申請解散宏福苑法團管委會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為管理人。據報有居民近日去信民青局局長麥美娟，促請合安盡快向大維修承辦商宏業追討 3,100 萬元履約保證金，以及安排召開業主大會。民青局向《Yahoo 新聞》覆稱，合安正與宏福苑前管理公司及前管委會交接，將於短期內設立網上平台，惟未有說明合安將於何時開設網上平台及舉行居民簡介會。

宏業無「獲授權簽署人」不能履約

根據宏福苑大維修合約，承建商宏業建築工程公司須向註冊保險公司或銀行購買工程合約總額 10% 的履約保證金，如有違約，法團可向擔保方追討保證金，保證金有效期至今年 7 月 30 日。宏福苑去年 11 月在大維修期間遭五級火焚毀，造成至少 168 人喪生。警方以涉嫌誤殺拘捕宏業 3 名男負責人，其後宏業兩名工程「獲授權簽署人」辭去職務，即宏業已無任何獲授權簽署人，無法以註冊承建商身份進行任何工程，也無法履行合約。

3100萬保證金須於年中限期前追討

《Yahoo新聞》向民青局查詢合安管理公司的工作進度，獲局方回覆指，合安正按照《建築物管理條例》第 344 章開展工作，包括與前管理公司交接、接收與法團相關的文件、聯絡前管委會主席、掌握前管委會所掌握的工程合約、履約保證金及各類保險等。合安會聘請專業人士進行詳細分析，並釐清當中的法律問題，亦會短期內設立網上平台，確保資訊流通，與居民保持溝通聯絡。惟局方沒有說明合安是否已知悉宏業履約保證金將於 7 月 30 日後失效。

合安簡介會及網上平台未有下文

早前政府公告指將會籌備簡介會，向業主及居民說明合安的角色與職責，並收集他們的意見與訴求，「確保居民對管理安排有充分了解和參與」，民政事務總署亦會派員出席。《Yahoo 新聞》同時向民青局查詢簡介會何時舉行，以及合安的網上平台何時開始運作，兩項查詢均未獲局方回應。

合安：正進行交接

合安物業管理有限公司為華懋集團成員，華懋官網未見有關合安的資料，該公司亦無獨立網站，無公開電話號碼。根據香港物業管理公司協會資料，合安現時管理本港 45 個物業，住宅物業包括大埔的翠林閣、沙田花園城、石門碧濤花園、黃大仙御·豪門等，另外亦管理多座工廠大廈。《Yahoo 新聞》周二（27日）曾以電郵查詢其工作進度，另致電華懋集團查詢合安會否回應，接線職員建議記者再以電郵向合安查詢。合安於記者再次電郵後回覆公司正如民青局所言正進行交接工作，未有回應其他問題。

業主須靠合安召開會議

政府早前公告指合安作為管理人僅是暫代原法團管委會的職能，代表法團處理屋苑管理事務，法團作為依法成立的法人仍然存在，宏福苑業主對重要屋苑管理事務的最終決定權不受影響。公告亦指所有重大決定均須嚴格按照《建築物管理條例》規定，透過召開業主大會由業主決定，以確保業主的權利得到充分尊重。根據《建築物管理條例》第 344 章，如有超過 5% 業主提出書面，法團管理委員會須在收到要求後 14 天內，就業主所指明的事宜召開法團的業主大會，並在收到要求後的 45 天內舉行該業主大會，而管委會必須在會議至少 14 天前向每一名業主及租客代表發出會議通知。惟由於宏福苑法團管委會已被土審處解散，假如業主欲召開會議，都必須靠合安通知每位業主。

置邦已完約 火災前原決議續約三個月

宏福苑前管理公司置邦興業有限公司則回覆《Yahoo 新聞》查詢表示，與宏福苑業主立案法團所簽訂的管理合約已於上月 31 日屆滿，會繼續與新管理公司及政府部門保持密切溝通，協助處理交接工作。根據宏福苑業主立案法團會議記錄，法團委員會曾於去年 10 月 27 日決議與置邦興業延長合約三個月，以配合下屆管理公司招標工作，惟相信未及簽約便發生大火悲劇。