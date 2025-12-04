宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo

紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。

【Yahoo 新聞報道】宏福苑火災令外界關注棚網安全，政府昨（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，如果外牆設有棚網，需即時將棚網下架，限周六或之前完成。紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。

警方今早（4日）接報，萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚架的棚網檢測報告造假，於是報警求助。現場的棚網已被移除。據了解，警方現場檢取一張由「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。警方將案件列作「行使虛假文書」，暫未人被捕，案件仍在調查中。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

保安局長鄧炳強昨日指，警方正調查柴灣峰華邨、北角富澤花園的棚網證書，懷疑有人使用虛假文書。柴灣峰華邨、炮台山富澤花園兩個維修項目的棚網證書，分別宣稱由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並宣稱獲「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」，或「濱州市檢驗檢測中心」發出合格的阻燃報告。但調查發現，「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書，而「濱州市檢驗檢測中心」則無法聯絡，所有聯絡方法均為空號。

萬高花園大廈的棚網已被拆除。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

