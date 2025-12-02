騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo
【13:50 更新報道】
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火至今（2 日）發生第七日，行政長官李家超今早宣布，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視事故的起火及迅速蔓延的原因，以及其他相關問題；另一邊廂，民協主席廖成利、副主席李庭豐，身兼民主黨中委的城市規劃師吳永輝以及其他公民社會代表，原定計劃在今午 3 時舉行「高樓維修政策」議題的記者會，並探討火災善後工作；不過主辦方今早通知，「因有部門通知，記者會需要取消」。
《Yahoo 新聞》向李庭豐查詢上述通知提及的「部門」為何，李回覆指「不方便透露」。《Yahoo 新聞》並接消息指，廖成利和李庭豐分別被國安處邀請會面。
主辦方昨日（1 日）發出的採訪通知，指今次火災死傷眾多，令全港市民都非常難過，而高樓發展和規劃是全球新發展地區趨勢，需要應對和調節安全、維修等議題。主辦方原先指，記者會將談及對受害災民的支援、居住安排、政府設調查委員會、工程及物料違規問題、政府對工程監管、大維修和圍標問題、競爭事務委員會和廉署角色、城市規劃和長遠高樓的發展、維修與安全等。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
