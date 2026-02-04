宏福苑五級火｜ 緊急警示系統未有使用 丘應樺：屬地區性事故 研優化系統設置｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成168 人罹難，當日屋苑八幢大廈有七幢火警鐘無響。立法會議員黃錦輝今（4 日）提書面質詢，關注政府沒有使用 2020 年推出的緊急警示系統。商務及經濟發展局局長丘應樺答覆指，宏福苑火警屬地區性事故，因而未有啓動系統；他又指，緊急警示系統技術上可支持特定區域發放警示訊息，政府正積極檢視及優化系統的設置及應用，包括根據不同情況發出全港性或地區性緊急警報。

2022 年通知市民伊院轉為定點醫院

政府 2020 年推出緊急警示系統，自啓用以來僅在 2022 年 3 月使用過一次，通知市民伊利沙伯醫院即日起成為新冠定點醫院，呼籲除新冠確診病人、有生命危險的緊急病人外，其他人士請勿前往。

選委界立法會議員黃錦輝關注，政府未有在宏福苑火警時使用緊急警示系統，使用該系統的準則及流程為何，及能否向特定地區市民發出訊息作警示。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，緊急警示系統的設計是向全港流動用戶發出警報，而大埔宏福苑火警屬地區性事故，因而未有啓動系統。他指，消防處於接獲有關宏福苑火災的報案後，5分鐘內抵達現場，而消防車及警車的警號聲已發揮即時警示作用；警務人員亦有使用警車及無人機上的廣播系統，呼籲市民即時疏散，政府亦透過新聞公報、電台及電視台即時和循環播出「大埔火警特別通知」。

發送訊息須政策局局長、政務司司長批准

緊急警示系統發放的警示分為兩級，「緊急警示」用於呼籲市民採取行動以避免個人健康、安全或財產可能遭受的即時危險；「極度緊急警示」用於要求市民就可能造成人命傷亡、嚴重人身傷害及大規模財物損失的危險作出即時行動。

據機制，各政策局／部門在有充分理由的緊急情況下，在取得有關政策局局長批准後，可透過緊急警示系統發送警示訊息，如屬「極度緊急警示」，亦須取得政務司司長的批准。

政府：系統不涉及額外經常性開支

丘應樺指，系統採用流動網路的區域廣播服務技術，技術上可支持特定區域發放警示訊息，政府現正積極檢視及優化系統設置及應用，包括根據不同情況發出全港性或地區性緊急警報。

被問到該系統每年的經常性開支及每次使用的成本，丘應樺指，流動網絡營辦商根據現行牌照要求，須自費維持及確保緊急警示系統持續運作，維持及運作緊急警示系統不涉及政府額外經常性開支。

