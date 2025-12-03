宏福苑五級火｜罹難外傭身份核對需時 工權會：須檢視誰最有需要獲賠償金｜Yahoo

外傭在周日到大埔獻花悼念。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火至今（3 日）發生第八日，造成 156 人死亡。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早在電台節目表示，目前正跟進 11 宗外傭個案，其中 9 宗屬死亡個案，1 宗受傷個案，另一宗則有待確認。蕭倩文表示，感謝各界希望捐款予罹難外傭的家屬，但現時有人冒家屬之名募捐，同時工權會需時確認死者以及家屬的身份，現時先收集捐款者聯絡，日後會再作安排。

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

核實罹難外傭身份或需時兩個月

蕭倩文今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，之前的「冒認」捐款安排分兩種，一種是騙徒冒家屬之名公開籌款，但工權會與家屬確認後並無此事；另一種則是有心人或朋友出於好意呼籲捐款。蕭指目前未就事件向警方報案，但認為不論任何原因，現階段市民應該先暫停捐款，該會目前亦不會直接接收任何款項，因為工權會在核實罹難外傭身份方面要做大量工作，需時甚久，她以 2018 年大埔公路巴士翻側事故為例，當時認證罹難外傭身份的工作為時兩個月。

菲律賓允家族成員自行商議 財產分配易爭拗

蕭倩文指，香港法例對於財產和賠償分配有清晰界定，配偶獲分 5 成，眾子女均分 5 成，但其他國家如菲律賓等未必有前述的清晰界定，會安排其中一人領取賠償後，再由家族成員自行商議分配，容易引起爭拗，包括領取者可能獨佔所有款項，不再分發。工權會目前除了確認罹難外傭身份之外，亦需要花時間了解和求證「邊個先係（外傭）最親嘅人」，以及「邊個最有需要」。

廣告 廣告

對於部份遺體難以辨認，蕭倩文指可能需要安排親屬前往香港，或者在兩地同步進行 DNA 鑑證，但她指目前未有家屬飛到香港確認，但她從其他外傭團體得知，家屬申請簽證來港的程序都相當不容易，過往經驗多數只能安排將遺體運返外國，目前只能「見步行步」。

工傷賠償或需一兩年 冀保險公司彈性處理

蕭倩文又提到，勞工及福利局局長孫玉菡提到罹難外傭可以獲得 80 萬元賠償，當中有 50 萬屬於法定工傷賠償，但家人領取這筆賠償的程序亦不容易，如果未能來港，就要找律師給予授權，或者找駐港領事館人員處理，時間可能需時一兩年。她指目前工權會處理的 5 個建築工人罹難個案，保險公司已經表示願意盡快發放工傷賠償款項，她希望罹難外傭家屬都可以獲得類似待遇，盡快獲得款項。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

宏福苑五級火 ⎪ 殉職菲傭原擬聖誕回鄉團聚 團體籲公眾勿直接捐款予外傭家屬

宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo

宏福苑五級火｜勞工外傭團體：不排除有人用家屬證件行騙 籲市民勿直接捐款｜Yahoo

宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖

宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應

宏福苑五級火︱香港寬頻向災民多次推銷續約 公司致歉涉事銷售員停職 安置新居後提供 24 個月免費服務︱Yahoo

宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕｜Yahoo

宏福苑五級火｜政府設「獨立委員會」權限受質疑 民建聯表態支持：可公平透明檢視成因｜Yahoo

宏福苑五級火｜獨立委員會權限範圍未知 獨立調查委員會具法定權力 一文睇清兩者差異｜Yahoo

宏福苑五級火｜居民急尋愛貓 疑逃出火場 搜索單位未發現遺骸｜Yahoo

宏福苑五級火｜維修政策記招因「部門通知」取消 民協廖成利李庭豐被國安處邀會面｜Yahoo

宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」

宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片

宏福苑五級火．頭七︱家屬下午2時起路祭 分佛教及道教儀式 獻花人流不絕（附頭七安排）︱Yahoo

李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo

宏福苑五級火｜倖存貴婦狗獲奇蹟救援 郭秀雲抱緊處理感動狗主：多謝佢無限次｜Yahoo

宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo

宏福苑五級火｜災民 2 日收 9 次香港寬頻推銷續約 母親生前 ICU 期間照收 怒斥至今未收道歉、費用豁免期含糊不清｜Yahoo

宏福苑五級火︱警方至今拘捕 13 人涉誤殺 其中 5 人獲准保釋候查︱Yahoo