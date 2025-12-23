關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Yahoo新聞

宏福苑五級火｜罹難菲傭遺體已送回國 菲政府承諾資助 10 歲兒子讀書｜Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
菲籍傭工 Maryan Pascual Esteban 在宏福苑五級火中喪生。
菲籍傭工 Maryan Pascual Esteban 在宏福苑五級火中喪生。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭，包括菲籍傭工 Mary Ann Pascual Esteban（Maryan），菲律賓當局已將其遺體運送回國。Maryan 育有一名 10 歲兒子，菲律賓當局承諾會提供長期支援，包括設立獎學金並提供日常生活援助。

菲律賓傳媒報道，菲律賓移工部部長 Hans Leo Cacdac 表示，政府已接觸 Maryan 的家屬並提供協助，目前最迫切就是協助辦理喪禮及安葬事宜。部長續說，保證會向 Maryan 的 10 歲兒子提供長期支援，包括設立獎學金和提供日常生活援助。此外，Maryan 亦會獲得來自香港政府的法定補償。

圖救僱主5歲女兒不果

菲律賓移工部指，Maryan 在火災期間試圖拯救僱主的 5 歲女兒，讚揚她的行為英勇，惟二人不幸喪生。Maryan 離開菲律賓來港工作 5 年，本來打算返家陪伴其 10 歲兒子，惜在大火喪命。

大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭。(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭。(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)
Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

疑穿櫃桶底偷管理費213萬元　管理公司員工罪成判囚3年6個月

疑穿櫃桶底偷管理費213萬元　管理公司員工罪成判囚3年6個月

【on.cc東網專訊】兩名青衣海悅花園管理公司員工疑「穿櫃桶底」，在2018年1月至9月期間，偷去業主及或租戶所繳交的管理費，涉及約213萬港元。兩人被控盜竊罪，其中首被告早前認罪，並在不認罪的次被告審訊中擔任控方證人。次被告經審訊後被裁定罪成，此案今（22日）

on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出

大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出

近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。 原欲留給下戶災民 李淑慧澄清事源

am730 ・ 1 天前
7賊潛八鄉村屋爆竊一網成擒 來自印巴埃法四國

7賊潛八鄉村屋爆竊一網成擒 來自印巴埃法四國

元朗八鄉發生爆竊案，今日(22日)凌晨1時21分，警方接報逢吉鄉路一村屋單位一名46歲姓胡女住戶報案，指單位疑遭人爆竊。人員接報到場截獲一輛私家車，在車內檢獲1把牛肉刀、1把錘、兩支鐵棍、1隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及外幣約1,100元。檢獲財物的價值共約2萬元。經調查後以涉嫌「爆竊」及「管有攻擊性武器」拘捕

am730 ・ 1 天前
AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）

AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）

一年一度AIA友邦嘉年華於12月22日起，一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，KKday亦推出限定套票$140起送送護膚套裝或咖啡券，Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。

Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
沙田大輋村套丁案｜上訴庭隔3年頒判決　11原居民上訴得直　定罪刑罰全撤銷

沙田大輋村套丁案｜上訴庭隔3年頒判決　11原居民上訴得直　定罪刑罰全撤銷

首宗涉及「套丁」罪成的沙田大輋村套丁案，11 名沙田原居民被指與丁屋發展商串謀非法轉讓丁權，合謀「套丁」詐騙地政總署，12 人於 2015 年被裁定串謀詐騙罪成，被判囚兩年半至 3 年。

法庭線 ・ 4 小時前
上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼　出動牛肉刀指嚇　警拘 15 人涉串謀行劫　竊款下落仍不明｜Yahoo

上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼　出動牛肉刀指嚇　警拘 15 人涉串謀行劫　竊款下落仍不明｜Yahoo

上周四（18 日）上環街頭發生的 10 億日圓劫案，警方拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，其中 6 男 1 女已被落案起訴。警方說，有匪徒出動牛肉刀指嚇兩名受害人，4 個裝滿日圓的行李箱遭迅速劫走，過程 30 秒內完成。至於竊款下落，警方表示仍在追查。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
牛頭角女途人捱旅巴撞捲車底　重創由救護車送院治理

牛頭角女途人捱旅巴撞捲車底　重創由救護車送院治理

【on.cc東網專訊】牛頭角發生交通意外。今日(23日)中午12時59分，一輛旅遊巴沿牛頭角道往旺角方向行駛，至福淘街左轉時撞倒一名懷疑在過路姓鄭(48歲)女途人，並將其捲入車底，司機見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場將腳部重傷事主救出，交救護車送往伊利沙伯醫院

on.cc 東網 ・ 2 小時前
黃埔酒店印度旅客昏迷房內 送院後不治

黃埔酒店印度旅客昏迷房內 送院後不治

今日（21日）上午約10時，警方接獲黃埔德豐街九龍海逸君綽酒店職員報案，指一名外籍男住客在房間內昏迷。救護員趕到現場進行急救並送院，但最終仍告不治。消息指出，死者為47歲印度旅客，持護照來港，曾有身體病患紀錄，稍後將安排剖屍以確定死因。

am730 ・ 1 天前
旺角東站4外判工疑吸入一氧化碳暈倒送院

旺角東站4外判工疑吸入一氧化碳暈倒送院

【Now新聞台】旺角東站4名工人懷疑吸入一氧化碳，暈倒送院。 懷疑吸入一氧化碳的工人需要戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送去廣華醫院。現場是旺角東站閣樓，6名外判裝修工人在更衣室關閉抽風系統，開動兩部電油發電機進行噴石漿工程，懷疑發電機燃燒電油釋出一氧化碳，其中4人懷疑吸入過量一氧化碳暈倒，送院治理。警方列作工業意外有人受傷，勞工處正調查事件。#要聞

now.com 新聞 ・ 23 小時前
薩爾瓦多打擊黑幫 1人遭重判1335年徒刑

薩爾瓦多打擊黑幫 1人遭重判1335年徒刑

（法新社聖薩爾瓦多21日電） 中美洲國家薩爾瓦多致力打擊黑幫，3年多來逮捕了逾9萬人，數以百計幫派成員遭法院判刑，其中1人被重判1335年。薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）2022年3月宣布國家進入緊急狀態，嚴厲打擊黑幫成員和犯罪分子，允許警方無需拘捕令即可逮捕嫌疑人。

法新社 ・ 1 天前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月　受伊斯蘭國驅使　曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo

澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月　受伊斯蘭國驅使　曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治

西貢男子跑山後心翳 直升機送院救治

警方今日（21日）中午12時32分接獲報案，一名53歲姓郭男子在西貢釣魚翁跑山後感到心臟不適。救援人員接報到場，發現他仍然清醒，隨後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，該男子早上由將軍澳坑口出發跑步，目的地為釣魚翁。至中午時分，他跑至距離山頂約50米的位置時，突然感到心翳不

am730 ・ 1 天前
上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫　未起回巨款（更新）

上環10億日圓劫案｜警拘15人涉嫌串謀行劫　未起回巨款（更新）

【12月22日更新】警方拘捕15人涉嫌「串謀行劫」。港島總區刑事部（行動）警司冼國明及表示，案發於12月18日早上9許時，兩名虛擬貨幣店職員到上環永樂街一間找換店兌換大批日圓，折合約5,000萬港元，期間賊車駛至，3名匪徒落車，其中1人持牛肉刀指嚇受害人，搶走4個裝錢旅行箱，登上接應車輛逃離現場，整個過程僅30秒。賊車

am730 ・ 1 天前
雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練　事前勘查現場

雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練　事前勘查現場

（法新社雪梨22日電） 根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。今天公布的警方文件顯示，兩人案發前曾在據信是新南威爾斯州鄉間進行「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。

法新社 ・ 1 天前
何文田截毒品快餐車　司機棄車攀危險位置終就擒

何文田截毒品快餐車　司機棄車攀危險位置終就擒

【on.cc東網專訊】今日(22日)早上9時17分，警員巡經九龍塘窩打老道南行與太子道西交界，發現一輛私家車男司機未有扣上安全帶，行車期間亦曾使用手提電話。警員遂指示司機停車受查，惟對方未有理會繼續行駛，並多次於窩打老道逆線行車。警員驅車尾隨追截，並發現司機將一

on.cc 東網 ・ 1 天前
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅

米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！

Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
5.5米高「百變提子水晶球」照亮尖東 警方冀增防騙意識

5.5米高「百變提子水晶球」照亮尖東 警方冀增防騙意識

警隊的防騙吉祥物「提子」憑著其可愛趣致的造型深入民心。警隊公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，即日起至27日舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動，除打卡裝置與燈飾，亦結合科技互動新元素。此外，本月「提子」還有兩大焦點防騙宣傳，包括早於月初啟播的第五季《提子動畫廊》，以及與恒基合作的「提子」公

am730 ・ 1 天前

「大埔宏福苑援助基金」善款數字增至41億元

政府成立的「大埔宏福苑援助基金」截至昨日下午(22日)已收到的外界捐款約38億港元，連同政府投入的3億港元啓動資金，基金總額約為41億港元。政府從基金向每戶受影響家庭發放10萬港元生活津貼，截至昨日已處理1935宗個案；而就每名死者向家屬發放20萬港元慰問金及5萬港元殮葬金，截至昨日已處理146宗個案。（BC)#大埔 #宏福苑

infocast ・ 9 小時前

快手(01024.HK)：遭灰黑產攻擊 正修復處理並已報警

針對平台異常情況，據內媒引述快手-W(01024.HK)方面回應，稱於昨晚(22日)約十時，平台遭到黑灰產攻擊，目前已緊急處理修復中，平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並已向公安機關報警。(ta/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 6 小時前
捷運系統收炸彈恐嚇　與台鐵聯防戒備

捷運系統收炸彈恐嚇　與台鐵聯防戒備

【on.cc東網專訊】台灣27歲男子張文上周五（19日）在台北捷運、中山商圈隨機殺人，造成多人傷亡。捷運系統周日（21日）晚接獲炸彈恐嚇，聲稱在周一（22日）下午1時30分引爆炸彈。台鐵表示，已全面加強戒備，針對捷運系統共構車站區域全面警備，提高警覺。

on.cc 東網 ・ 1 天前