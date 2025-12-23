宏福苑五級火｜罹難菲傭遺體已送回國 菲政府承諾資助 10 歲兒子讀書｜Yahoo

菲籍傭工 Maryan Pascual Esteban 在宏福苑五級火中喪生。

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭，包括菲籍傭工 Mary Ann Pascual Esteban（Maryan），菲律賓當局已將其遺體運送回國。Maryan 育有一名 10 歲兒子，菲律賓當局承諾會提供長期支援，包括設立獎學金並提供日常生活援助。

菲律賓傳媒報道，菲律賓移工部部長 Hans Leo Cacdac 表示，政府已接觸 Maryan 的家屬並提供協助，目前最迫切就是協助辦理喪禮及安葬事宜。部長續說，保證會向 Maryan 的 10 歲兒子提供長期支援，包括設立獎學金和提供日常生活援助。此外，Maryan 亦會獲得來自香港政府的法定補償。

圖救僱主5歲女兒不果

菲律賓移工部指，Maryan 在火災期間試圖拯救僱主的 5 歲女兒，讚揚她的行為英勇，惟二人不幸喪生。Maryan 離開菲律賓來港工作 5 年，本來打算返家陪伴其 10 歲兒子，惜在大火喪命。