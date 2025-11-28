精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，大量災民無家可歸。全港市民自發捐贈物資，其中有義工在廣福邨平台設置物資站，幫助災民解決所需。
有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員站在廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。
有市民收到消息後，趕至廣福平台幫忙收拾，惟在平台入口被駐守警員攔下，被告知平台只出不入。經義工溝通後，義工才可帶其他市民進入平台幫忙。
《Yahoo新聞》已就事件向警方查詢，正待回覆。
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 15 小時前
宏福苑五級火災 我們離「無人機滅火」還有多遠？
本周四（27 日）凌晨 1 時，在香港大埔火災事故現場，夜空中有多架無人機在火場上方盤旋。現場一名警務人員表示，消防處和警方調用的無人機，主要用於火場偵察與輔助照明。鉅亨網 ・ 1 天前
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 19 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。AASTOCKS ・ 1 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級大火︱AlipayHK、WeChat Pay HK 免手續費一鍵捐款教學
大埔宏福苑發生的嚴重火災牽動全港市民的心。為支援受影響住戶度過難關，政府已宣佈成立大埔宏福苑援助基金，宣佈注資 3 億港元，並同步開啟專屬銀行帳戶接受大眾的捐款。與此同時，電子支付平台包括 AlipayHK 和 WeChat Pay 亦迅速響應，聯同慈善機構開通捐款通道，讓市民能以最便捷的方式送上溫暖。以下整合了各個官方認可的捐款途徑：Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
世紀火災｜宏福苑大火影響 發展商暫停銷售活動 多個新盤開售延期
大埔宏福苑發生五級火警後，多個新盤項目緊急暫緩銷售部署，涉及單位數逾達三位數。其中，新世界發展（0017）旗下油麻地項目瑧爾，原定今日展開首輪銷售，全盤共63伙，但發展商已宣佈延遲開售，銷售新日期將另行公布。BossMind ・ 16 小時前
中銀香港(02388)向大埔宏福苑受災居民捐款2000萬港元
香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故,中銀香港(02388.HK)將向火災災民捐款2000萬港元,是次捐款用於緊急救災及災後復原工作,為受災居民提供緊急經濟支援。中銀香港向不幸遇難的同胞致以深切哀悼,向傷亡者家屬表示誠摯慰問,向消防及救援人員致以崇高的敬意。 「中銀香港慈善基金」亦開設「大埔火災捐款專戶」(賬戶號碼:012-87521885970),用於接收市民捐款。有關捐款在籌集完成後將統一捐贈予香港公益金,專項用於支援此次事件中的受影響居民。 銀行服務方面,中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶,該行將加快辦理銀行卡補發(包括提款卡、信用卡及扣賬卡),並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況,該行將酌情處理其貸款,如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。中銀香港已於大埔區4家分行增派人手,並將延長本星期六(11月29日)的服務時間至下午5時,以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下: 安慈路分行:新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖 大埔分行infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜業界不排除貪平無用阻燃網 發泡膠塞通風口「錯得離譜」
大埔宏福苑五級火造成至少44人死，7幢起火大廈正進行搭棚工程，外牆的建造物料懷疑未符防火標準，負責維修的工程公司3名負責人被捕。港九搭棚同敬工會理事長何炳德今早(27日)在港台節目表示，阻燃網成本比一般不防火的保護網貴，不排除有人為貪平而鋌而走險，建議政府加強規管。不過，單憑肉眼難以判斷是否使用阻燃網，現階段評論為時過am730 ・ 1 天前
中央港澳辦：全力支持港府應對處置火災事故
昨日(26日)下午香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。中央港澳辦表示，事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示香港中聯辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、香港中聯辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。香港特區政府和社會各界正全力展開滅火和人員搜救、傷患救治、善後安撫等工作。 中央港澳辦堅決貫徹習近平總書記重要指示精神，密切跟進火災事故救援情況，與香港特區政府保持密切溝通，並協調有關部門和地方提供必要援助，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。 在中央港澳辦指導下，中聯辦成立應急專班已連夜持續開展工作，密切跟進火災事故救援情況。(wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
身體力行｜施永青基金4746萬買3層樓 分佈九龍站及奧運站
日前豪言香港樓市6年大升85%的中原集團創辦人施永青旗下基金在他偉論發表前斥資4,746萬元買「三」樓！3層樓...BossMind ・ 20 小時前
金缸經｜災後公關「唯快不破」？
做公關的朋友都知道，但凡發生任何事，要第一時間作出反應，可謂金科玉律。但每件事，是否「唯快不破」？宏福苑衝天火...BossMind ・ 10 小時前
車路士社交網絡悼念大埔火災罹難者
【Now Sports】大埔宏福苑大火造成嚴重人命傷亡，世界各國都有報道該場慘劇，英超車路士亦在社交網絡送上哀悼。車路士的官方Facebook 專頁一向以英語為主要發佈語言，但在周四晚罕有地以全中文寫上悼念語句：「切爾西足球俱樂部全體成員與受香港新界大埔區嚴重火災影響的所有人同在。我們向所有罹難者家屬以及不幸殉職的消防員致以最深切的哀悼。」同時上載了一張全黑白色調的球會會徽，哀悼大埔宏福苑大火的罹難者。該貼文立即得到不少香港人的注意，短短1小時已有近400留言回應，絕大部分都以中文留言。有球迷深深感謝愛隊：「睇到自己心愛既球隊，做出呢個舉動。thank you form hk」、「謝謝車路士與香港人同在」，亦有其他英超球隊支持者現身支持：「雖然係另一隊嘅藍色球迷，我冇諗到Chelsea 都知道 hong kong 情況。BTW thx」、「香港曼迷表示感激」。相關貼文https://www.facebook.com/share/p/15STEZGaQcD/now.com 體育 ・ 1 天前
MAMA2025｜MIRROR宣布因大埔火災不會參與頒獎典禮 主辦方取消紅地氈環節
大埔宏福苑昨日發生嚴重火災，造成嚴重傷亡，火災至今仍未完全救熄。原定明日（28日）舉行的韓國音樂頒獎典禮MAMA會否舉行引起關注，今日一度傳出周潤發及楊紫瓊將缺席，不過，MAMA官方其後發聲明表示頒獎禮將繼續進行，未有提及周潤發及楊紫瓊會否缺席。晚上約11時，MakerVille於社交平台發文，宣布原定有份演出的MIRROR因大埔火災， 決定缺席頒獎禮。聲明如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑大維修釀五級火 廉署拘工程顧問公司董事等8人
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今最少造成128人死亡。廉政公署就宏福苑大維修工程可能涉及貪污展開調查，今日(28日)拘捕7男1女(40歲至63歲)，其中4人為宏福苑大維修工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」(下稱鴻毅)的2名董事，以及2名負責監督有關on.cc 東網 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜被困數小時3月大嬰兒救出 友人代報平安「感謝所有消防」
大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級火災，火勢沿著宏昌閣外牆棚架迅速向上蔓延，波及多幢大廈，死亡人數增至44人。火警期間，大量住戶被困屋內，大量求救訊息在社交平台瘋傳，其中一則指宏昌閣13樓其中一單位內，有一名只有三個月大的嬰兒、媽媽及工人被困屋內。am730 ・ 1 天前