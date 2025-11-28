宏福苑五級火｜義工指警方凌晨五時攔截廣福邨平台出入口 指示中午前清走所有物資︱Yahoo

義工指，警方指示義工立刻開始清走物資。

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，大量災民無家可歸。全港市民自發捐贈物資，其中有義工在廣福邨平台設置物資站，幫助災民解決所需。

有現場義工向《Yahoo新聞》表示，警方今日（29 日）凌晨 5 時派出警員站在廣福邨平台所有出入口，指示義工立刻開始執拾物資，在中午前搬到指定位置或交由機構接收。

有市民收到消息後，趕至廣福平台幫忙收拾，惟在平台入口被駐守警員攔下，被告知平台只出不入。經義工溝通後，義工才可帶其他市民進入平台幫忙。

《Yahoo新聞》已就事件向警方查詢，正待回覆。