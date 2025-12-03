宏福苑五級火｜老伴受困火場 路透社登老翁哭喊照被批消費悲情 兒子：藉發聲療傷｜Yahoo

大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，當日黃先生悲痛哭喊的畫面，被路透社捕捉（REUTERS/Tyrone Siu）

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生的嚴重火災，奪去逾百居民性命，當日趕到現場的路透社攝影師Tyrone Siu，捕捉到一名七旬老翁雙臂高舉、悲痛吶喊的照片，佔據多個國際媒體版面，成為大埔火災的標誌性畫面。惟事後該照片被批評是消費悲情、不尊重災民等，路透社昨（2 日）發布跟進報道，照片中事主的老伴當日被困火場，仍然失聯，事主兒子表示，希望透過講述自己家庭的故事，作為其中一種療傷的方法。

外出接孫女 豈料再未能回家

照片的主角是 71 歲的黃先生，他和妻子住在宏福苑，兩老退休後的其中一個日常活動，是輪流去接孫女放學。就在 11 月 26 日大火發生的那一天，剛好輪到黃先生去學校接孫女。

廣告 廣告

然而，就在他離開大廈不久，他得知宏福苑起火的消息，將孫女安置在安全地方後，黃先生想趕回家，發現火勢已經蔓延到自己住所的樓層，烈焰沖天，當時他被封鎖線阻攔，只能在外圍見證老伴被困火場。他悲痛哭喊，指向被大火吞噬的大廈，「我太太還在裡面啊！」

警方派出災難受害者辨認組，正搜索當日發生火災的大廈

黃先生的妻子仍失聯

黃先生痛苦失聲的畫面，被趕到現場的路透社攝影師 Tyrone Siu 捕捉，背景是火光熊熊的宏福苑大廈群，相片被迅速傳播，多間國際媒體均有採用。據路透社周二（2 日）發布的報道，黃先生的妻子仍然下落不明。

當日拍攝照片的攝影師 Tyrone Siu 表示，他在大火發生約一小時後趕抵現場，看到黃先生在路邊，以悲痛欲絕的姿態揮舞手臂，馬上按下快門，他認為「這張照片一眼就能說明一切，無論你來自世界哪個角落，都能感受到黃先生的感受，那種無助和痛苦。」

照片主角黃先生的兒子J（化名）亦有接受路透社訪問，他表示，起火後母親曾致電父親，雙方有約一分鐘短暫通話，他未有透露對話細節，「通話後不久，她就失聯了。」J 指，想透過公開講述自己家庭的經歷，作為一種療傷。

市民連日獻花，悼念大埔火災中死傷者

退休前從事維修 早察覺維修工程風險

J憶述，父親當日無法接受眼前所發生的一切，但後來看著火勢一路蔓延，從大廈的損毀狀況來看，父親「心裡明白」妻子已經遇難了。

大埔宏福苑五級火蔓延共七座大廈，相信是與屋苑在大維修工程中使用不合規格棚網、窗戶封上發泡膠板有關。J 補充道，父親退休前從事維修工頭，亦是一名註冊電工和水喉匠，一直擔心大廈維修工程中的安全隱患，曾自行拆除窗戶上的發泡膠板，換上具阻燃性的薄膜，又定期向單位外的綠色棚網灑水，「即使明知存在隱患，但無論他做什麼，都無法改變已經發生的事情。」

被拍下照片的當日，黃先生一直在現場目擊眼前的災難，一度癱倒在路邊，入夜後，一名警員遞給他一個藍色膠櫈，黃先生望着住所方向喃喃低語，「我會去找你的。」

來源：Reuters

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】

【港元】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【人民幣及其他貨幣】

中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）

【相關報道】

不斷更新｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo

宏福苑五級火｜物管公司 ISS 被指涉翻新工程「關鍵角色」 聲明否認參與監工｜Yahoo

宏福苑五級火｜罹難外傭身份核對需時 工權會：須檢視誰最有需要獲賠償金｜Yahoo

宏福苑五級火｜頭七 九龍殯儀館開放公眾悼念 大批市民獻花摺祭品 聚化寶爐旁喊「收嘢啦！」｜多圖