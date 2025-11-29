宏福苑五級火｜英王查理斯三世：得悉火災深感悲痛 為失去摯親及全港市民祈禱｜Yahoo

英王查理斯三世發文悼念大埔宏福苑大火罹難者。圖為今年 11 月 14 日資料圖片。(Photo by Chris Jackson/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，居民家園盡毀。英王查理斯三世發文表示，他與王后卡米拉得知火災後深感悲痛，他們與所有失去摯親，活於惶恐和不安的人同在。

他們表示，得知緊急救援人員的非凡勇氣，以及許多社區成員守望相助。面對如此可怕的悲劇，在互相支持中可找到力量，在這個最令人心碎的時刻，他們看到香港展現同樣的勇氣。兩人向所有生活受嚴重影響的人表示深切同情。他們會為那些失去寶貴生命的人的家人和親人，以及香港市民祈禱，將他們銘記於心。