宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。
28 歲的 Alcaraz 剛來港工作，就遇到今次的宏福苑大火。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在社交平台發文，指 Alcaraz 在濃煙下沒有獨自逃跑，而是抱住 3 個月大的嬰兒，保住其性命。海外勞工福利署形容她是真正的現代英雄，「是海外菲律賓人關懷與勇氣的榜樣」。
她目前仍在留醫，海外勞工福利署及菲律賓駐香港總領事館等均派員探望。菲律賓參議員 Imee Marcos 亦有探望 Alcaraz，她在社交平台表示要向 Alcaraz 以及所有持續在外地為僱主付出的外傭致敬。
路透社引述 Alcaraz 的妹妹 Raychell Loreto 指，他們一家人在菲律賓很貧困，父親是漁民，因此 Alcaraz 決定到海外工作賺錢養家，「我們都以姊姊為榮」。
據 Alcaraz 僱主指，3 個月大的嬰兒及年邁母親目前亦正於深切治療部留醫，目前情況穩定。
大火至今做成最少 10 名外傭喪生，包括 9 名印傭及 1 及菲傭。
相關報道：路透社
其他人也在看
許瑋甯邱澤結婚誓詞太動人，強勢的二人遇上彼此變得「恰到好處」：可以在對方面前毫無保留地做自己
許瑋甯、邱澤於 11 月 28 日補辦婚宴，星光雲集也蓋不過二人的甜蜜愛情！許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣並於 2021 年登記結婚，今年 8 月更迎來小男嬰，一家三口幸福美滿。他們的結婚誓詞引起全網討論，強勢的二人成為對方的終生伴侶，真的比電影更讓人羨慕！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜2026樓市前瞻！租金指數破頂，減息與供應左右大局
還有一個月，2025年便正式畫上句號。回顧這一年，本港樓市氣氛明顯較往年改善，最令人鬆一口氣的是發展商停止了「殘踏式」的劈價出貨戰。對於在轉角市前高位買入樓花的業主而言，雖然曾一度面臨上會危機，但最終亦算安全渡過。加上私樓租值重返歷史高位，以及香港跟隨美國兩度減息的利好效應下，樓市氣氛得以推動。這股氣勢能否延續至2026年？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
《大賣空》本尊再度開砲 批特斯拉「估值荒謬」馬斯克薪酬更可怕
根據《路透》周一 (12/1) 報導，因電影《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 再度將矛頭指向特斯拉 (TSLA-US)，在最新部落格貼文中批評這家由馬斯克領導的電動車企業「估值荒謬」，同時警告特斯拉持續稀釋股東持股。這篇文章發布於他周日(11/30) 於 Substack 推出的付費電子報《Cassandra Unchained》。鉅亨網 ・ 9 小時前
宏福苑五級火｜衛蘭與妹妹低調現身哀悼 默站獻花留言
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，多戶居民無家可歸。對於災情，各界紛紛出錢出力伸出援手，全港齊心與愛影響人士度過難關。除了伸出緩手，連日不斷有市民帶同花束到現場為死難者默哀，以及於涼亭留言悼念，當中包括衛蘭及妹妹衛詩。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌稱大火屬人禍 將報案求查現屆法團是否瀆職 3.3億大維修由上屆法團拍板
大埔宏福苑五級火焚燒43小時，累計造成至少146人死亡，79人受傷，事件令人痛徹心扉，其中屋苑的大維修工程風波...BossMind ・ 18 小時前
魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署？（唐牛）
我沒有水晶球，唔識預測今次金價能否破頂，但相信如果真的破頂，好大機會在議息結果前發生，皆因炒憧憬的力量永遠最強勁。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
大埔宏福苑日前發生五級大火，造成巨大傷亡，災情震撼全港。面對這場悲劇，美高梅與鋒味控股發表聯合聲明，對遇難者致以深切哀悼，並對所有受影響居民表達最誠摯的慰問。兩個團體指災難牽動港澳兩地人心，經商議後決定透過「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，希望能讓區內家庭盡早恢復正常生活。Yahoo Food ・ 23 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 19 小時前
日本藝術家Sho Shibuya，以「這畫作」把大埔火災的心酸畫面紀錄在紐約時報
日本藝術家涉谷翔 Sho Shibuya 將《紐約時報》的頭版當成畫報，創作出「大埔火災」的心酸畫面，紀錄著這件讓人心痛的災難事件。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
十大屋苑九個樓價上升 黃埔花園 美孚新邨 價量齊升
住宅樓價持續回升，傳統二手市場的十大藍籌屋苑造價連月反彈。根據中原地產統計，今年11月十大屋苑中有9個錄得樓價按月上升，其中3個屋苑升幅更超過半成，而紅磡黃埔花園的樓價更是急彈9.2%，升幅冠絕十大屋苑。數據顯示，十大屋苑在過去周末（11月29日至30日）共錄得8宗成交，按周增加1宗或14.3%。然而，整個11月的總交易量則錄得191宗，較10月回落27宗或12.4%，結束連續兩個月的升勢。28Hse.com ・ 1 天前
華Dee意甲起孖：典型的英國周中
【Now Sports】華迪加盟克雷莫納後首次梅開二度，協助球隊周一在意甲以3:1作客打敗博洛尼亞，破對手本季主場不敗身。曾協助李斯特城勇奪英超冠軍的38歲前鋒華迪（Jamie Vardy），在這場比賽上、下半場各一入球。先是上半場35分鐘，這名10號前鋒接應隊友直線傳送後單刀快腳射入，為球隊把比分拉開至2:0。及至下半場5分鐘，他接應右路傳中搶點成功，快過敵方門將得球後射入空門，令球隊領先至3:1。兩個入球同樣清脆利落，似乎令他感覺像在英超作賽，他賽後笑說：「只是缺少了一點點雨，這是典型的英國周中。」「最重要是得到這3分，並保持進步，這是邁進正確方向的另一步。」華迪本季意甲累計入4球，球隊賽後以17分排第11位。博洛尼亞維持24分排第6。now.com 體育 ・ 2 小時前
年末遊韓注意！首爾地鐵擬全面罷工，1至8號線恐全面停駛
如計劃12月前往韓國自由行，可能要重新檢視行程安排。首爾交通公社旗下三大工會相繼宣布，若市政府未正面回應訴求，將於12月12日發動全面罷工，屆時首爾地鐵1至8號線恐全面停駛，對首都圈交通造成嚴重衝擊。這場可能成為史上最大規模的地鐵罷工，勢必對年末旅遊旺季帶來影響。Yahoo 旅遊 ・ 44 分鐘前
林夏薇丈夫莫贊生「無限期破產」
TVB前「視后」林夏薇的丈夫莫贊生，今年4月因未向兩間貸款公司償還約1.35億元，被高等法院頒令破產，破產受託人現以書面形式申請「破產不開始令」，破產管理署不反對。信報財經新聞 ・ 8 小時前
領展支援大埔火災受影響商戶 最多寬減12個月租金
領展(0823.HK)管理人領展資產管理宣布一系列支援措施，協助受大埔宏福苑火災影響的商戶渡過災後艱難時期，包括計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。AASTOCKS ・ 2 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前