宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。

28 歲的 Alcaraz 剛來港工作，就遇到今次的宏福苑大火。菲律賓海外勞工福利署（OWWA）在社交平台發文，指 Alcaraz 在濃煙下沒有獨自逃跑，而是抱住 3 個月大的嬰兒，保住其性命。海外勞工福利署形容她是真正的現代英雄，「是海外菲律賓人關懷與勇氣的榜樣」。

廣告 廣告

她目前仍在留醫，海外勞工福利署及菲律賓駐香港總領事館等均派員探望。菲律賓參議員 Imee Marcos 亦有探望 Alcaraz，她在社交平台表示要向 Alcaraz 以及所有持續在外地為僱主付出的外傭致敬。

路透社引述 Alcaraz 的妹妹 Raychell Loreto 指，他們一家人在菲律賓很貧困，父親是漁民，因此 Alcaraz 決定到海外工作賺錢養家，「我們都以姊姊為榮」。

據 Alcaraz 僱主指，3 個月大的嬰兒及年邁母親目前亦正於深切治療部留醫，目前情況穩定。

大火至今做成最少 10 名外傭喪生，包括 9 名印傭及 1 及菲傭。

相關報道：路透社