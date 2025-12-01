宏福苑五級火｜衛蘭與妹妹低調現身哀悼 默站獻花留言

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，多戶居民無家可歸。對於災情，各界紛紛出錢出力伸出援手，全港齊心與愛影響人士度過難關。除了伸出緩手，連日不斷有市民帶同花束到現場為死難者默哀，以及於涼亭留言悼念，當中包括衛蘭及妹妹衛詩。

今日（1日），衛蘭及妹妹衛詩被影到現身廣福休憩處內涼亭，為宏福苑死難者默哀及獻花。照片所見，有宗教信仰的衛蘭身穿 “❤️Jesus” T-Shirt低調現身，於涼亭留言及獻花，默站後離開，為事件中死難者悼念。

