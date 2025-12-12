宏福苑五級火｜被委任獨立委員會主席 陸啟康：明白調查報告「唔等得」 有需要時會考慮辭任選管會主席｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 160 人罹難，行政長官李家超今（12 日）宣布，在終審法院首席法官張舉能推薦下，委任法官陸啟康出任獨立委員會主席。陸啟康傍晚時見記者，表示九個月完成調查的時限有挑戰性，會迅速開展調查。他形容調查報告「唔等得」，會以獨立委員會工作為優先，有需要時會考慮辭任選管會主席。

陸啟康：獨立委員會工作「明顯優先」

現年 60 歲的陸啟康 1995 年獲委任為裁判官，2001 年獲委任為區域法院法官，現時為高等法院原訟法庭法官，負責設立高院知識產權案件表，現時是負責知識產權案件表的法官。他亦曾服務於區域法院規則委員會、市政服務上訴委員會、醫管局公眾投訴委員會等。其中最為人所知的，包括他自 2022 年 9 月出任選管會主席，最新任期至 2028年 8 月 31 日止。

廣告 廣告

陸啟康表示獨立委員會工作「明顯是優先處理」，至於剛結束的立法會換屆選舉，他作為選管會主席會向行政長官提交報告，同時強調獨立委員會工作不會被選管會工作影響。他補充，「有需要的時候，如果有啲不太適合的情況，我或者不會在選管會會議中就某些情況作決定，有需要的時候，我會考慮辭任選管會主席。」

他亦指，日後不會出席選管會任何記者會，將交由委員石丹理、文本立代為出席。

被委任感疲累、驚嚇

被問到被委任獨立委員會主席的感受，陸啟康表示首先是疲累，其次是驚嚇，形容「膊頭重」，責任重大，未及梳理情緒「已經要好積極要開始工作」。

行政長官李家超今日表示，獨立委員會須在9個月內完成報告，陸啟康表示，九個月是「很有挑戰性」的期限，「只可以話我哋會盡力」，他預期過程中會遇上困難「不會一帆風順」，相信會有空間考慮不同方法去處理，「大家都知道，呢個報告唔係好等得」。

三十年法官經驗

陸啟康指，明白事件受到公眾關注，見記者是希望表達委員會迅速完成調查的信心，惟作為法官，會遵守公平公正、基於事實作分析等原則，及不能有先設立場，故直至報告發表前，將不會就事件發表意見、及透露會如何調查。

陸啟康有三十年法官經驗，他 1965 年在香港出生，1987 年和 1988 年在香港大學分別取得法學士學位及法學專業證書，1989 年在英國倫敦政治經濟學院取得法學碩士學位。他 1988 年在香港獲大律師資格，1995 年獲委任為裁判官，至 2001 年獲委任為區域法院法官，現時為高等法院原訟法庭法官。

自 2022 年起，陸啟康任選管會主席。今屆立法會選舉直選的廢票率劊新高，陸啟康則指大埔火災影響下仍有逾 130 萬名選民投票「非常成功」。

相關報道：

宏福苑五級火｜ 李家超：委任陸啟康出任獨立委員會主席 成員包括陳健波、歐陽伯權｜Yahoo

宏福苑五級火追蹤︱居民預警遭無視 把關失效釀人禍 一文整合六大監管斷層︱Yahoo

宏福苑五級火｜鴻毅終止業務 疑漏計宏業定罪紀錄 大維修招標評分次選變首選 重組招標過程｜Yahoo

宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo

宏福苑 3.3 億天價維修費 業主要求開大會無回音 居民擬入稟遭警告或須付訟費︱Yahoo

Yahoo專頁｜宏福苑火災不斷更新