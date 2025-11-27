大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
宏福苑五級火｜譚仔及麥當勞指定店提供免費堂食 予有需要居民及救援者 膳心小館製作熱餐送暖
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火令全港關注，商界和民間繼續自發行動支援。餐飲集團東利多控股旗下的「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店都會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。
至於「膳心小館」今日亦在社交平台發帖文，表示「唔知道可以做什麼，希望熱餐為大家帶來温暖」，並指如果有特別需要人士，例如需要糖尿餐、低鹽餐、低普林餐，都希望社工可以幫手聯絡安排，「感謝司機叔叔義載及社工們協助」。
麥當勞今日凌晨在社交平台發文，表示 3 間 24 小時營業大埔區麥當勞（大埔墟分店、太和分店及昌運分店）會為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，今早會安排同事到大埔 5 個民政事務署臨時庇護中心，送上 1,000 份早餐。到了中午，麥當勞宣布上述 3 間分店由周四至周六（29 日）會繼續為受火災影響的居民提供免費食物及飲品，另外「團隊隨時候命，會在未來幾天繼續為各中心送上早餐。」
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊災民斥領取援助金安排混亂 物資供過於求堆積如山 義工：暫時唔洗再捐︱Yahoo
宏福苑大火︱教宗良十四世發唁電 「將亡者的靈魂託付於全能天主的慈愛」︱Yahoo
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
宏福苑五級火｜中國太平承保財產全險 傳賠償上限20億 業界：額外費用需業主承擔
宏福苑五級火｜ 政府中銀設戶口接受捐款 警籲提防假冒籌款免墮騙案｜Yahoo
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 殉職消防何偉豪女友發文道別Superhero：好想可以再拖住你隻手｜Yahoo
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
宏福苑五級火︱六合彩攪珠延期至 12 月 2 日 周日賽馬閉門舉行 所有賽事總收益悉數捐出︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 李家超：每戶派一萬元應急 向內地草擬物資清單 未決定選舉是否延期｜Yahoo
宏福苑五級火︱居民守候獲救寵物 義工備飛機籠 貴婦狗Jason主人：願天父守護每個生命︱Yahoo
宏福苑五級火︱港澳辦工作組抵港協助救災 探訪大埔社區中心及威院 國防部：駐港部隊將聽令而行︱Yahoo
宏福苑五級火｜啟德青年旅舍準備接收災民 房屋局：可提供3400單位及床位供暫住｜Yahoo
宏福苑五級火｜家屬下午憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約40照片
宏福苑五級火︱外傭組織料至少 200 傭工受影響 多人事發後失聯 設緊急支援熱線︱Yahoo
宏福苑五級火｜多個屋苑突拆外牆圍網 居民測試涉事承建商其他圍網「一點即着」︱Yahoo
宏福苑五級火｜增至 55 死 大廈內逾60求助個案 消防：從沒放棄 暫不評估生存率｜Yahoo
宏福苑五級火｜市民自發捐血救人 多間捐血站及流動捐血車排長龍 附捐血站資料｜Yahoo
宏福苑五級火︱今年至少10宗棚架起火 多宗煙頭肇禍 屋宇署曾稱主動抽查防護網︱Yahoo
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜樂施會宣布取消「樂施毅行者2025」 公眾捐款全數支援受災居民｜Yahoo
宏福苑五級火｜馬會捐 1 億元 李嘉誠基金會捐 3 千萬元 周大福捐 2 千萬元｜Yahoo
宏福苑五級火｜BBC 等外媒報道事件 英國外相、賴清德社交平台發文慰問｜Yahoo
宏福苑五級火｜搭棚業界：非阻燃網成本平一半 不排除慳成本鋌而走險 倡立例禁止使用｜Yahoo
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
宏福苑五級火｜住戶：打風後曾更換外牆棚網 當下未能確認相關規格：唔會即刻覺得有問題｜Yahoo
宏福苑五級火．尋人︱六個月大女嬰及爺嫲失聯 母親心急如焚尋遍醫院無果：消防快啲去救佢啦｜Yahoo
宏福苑五級火｜11 月 27 日交通安排 東鐵早上加開班次疏導 區內多條巴士線受影響｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱鄧炳強指火勢蔓延情況不尋常 將循刑事方向調查 李家超：暫停宣傳和推廣選舉工作︱Yahoo
大埔宏福苑大火掀動情緒 臨床心理學家稱救援人員屬PTSD高危 精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱醫生稱火災現場濃煙比火更致命 遇災時若無法逃離應於室內封門候救︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱三個月大嬰兒．母親及工人深夜獲救 友人發文感謝消防員：真的很偉大︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 居民未聞火警鐘：由頭到尾無響過 街坊自發逐戶拍門提醒鄰居｜Yahoo
大埔宏福苑五級火︱消防處網站轉黑白致哀 殉職消防員何偉豪友人悼念：落更喇好好休息 bro︱Yahoo
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
宏福苑五級火｜ 建造業議會籲各承建商禁工地吸煙、檢查外牆安全網阻燃性能 屋宇署上月曾發通告｜Yahoo
宏福苑五級火｜ 網傳深圳消防車來港支援 消防處：目前沒有向內地要求支援｜Yahoo
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱習近平向遇難人員和殉職的消防員表示哀悼︱Yahoo
大埔宏福苑五級火︱大小商戶齊心合力 外借電話、尿袋及派物資 大埔超級城通宵開放︱Yahoo
宏福苑五級火︱現場直擊 警登記櫃位暫錄200人失聯 居民遙望烈火吞噬住所（附社區支援聯絡）︱Yahoo
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣首先起火 七大廈受波及 火勢持續入夜仍有高層居民被困｜Yahoo
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
