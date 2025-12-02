宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
宏福苑五級火｜警方：增至156死 有假社福網頁誘騙捐款 一內地婦被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，警方今日（2 日）公布死亡人數上升至 156 人，仍有 30 人失聯。再多兩人涉嫌誤殺被捕，至今累計 15 人被捕。警方亦指，發現網上有模仿社福機構的網頁誘騙市民捐款，昨日就此拘捕一名傀儡戶口持有人。
宏志閣居民可一次性返回拿取個人物品
警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢指，今次火災死亡人數增至 156 人，已辨認遺體 127 具，29 具待辨認，約 30 人仍然失聯。
警務處新界北總區指揮官林敏嫻指，警方已完成 5 座大廈的搜索工作，餘下的宏昌閣及宏新閣，分別完成四成及九成搜索工作。搜索工作在今日下午 1 時曾暫停，以免路祭期間令家屬觸景傷情。
林敏嫻指，明白未被波及的宏志閣居民，希望拿取重要個人物品，政府多個部門協調下會在明日及後日，安排住戶一次性返回拿取個人物品。民政事務總署東區民政事務專員黎旨軒指，居民可在明日及後日早上 9 時至晚上 9 時任何時段，持身份證明文件到廣義樓旁報到，每戶可回家一次，限兩人同時上樓最多 1.5 小時。
累計 15 人涉誤殺被捕
警方指，截至昨日（1日）以涉嫌誤殺拘捕 15 人，包括 14 男、1 女，年齡介乎 40 至 77 歲。被捕人士包括宏福苑維修工程大判工程公司、工程顧問公司、二判棚架及外牆維修公司的相關人員，部分人士正保釋候查，部分人士仍被扣查，不排除有更多人被捕。
有假社福網頁誘騙市民捐款
灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達指，上星期六（29 日）收到舉報，指網上有一個模仿本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」的名義，試圖誘騙市民捐款。警方當晚透過香港網絡安全事故協調中心，將網頁移除，並聯絡銀行停止相關戶口運作。警方暫無收到市民被該網頁詐騙的案件。警方昨日（1日）拘捕一名傀儡戶口持有人，該人為 27 歲持雙程證中國籍女子，報稱無業，目前正被扣查。案件交由灣仔警區重案組第二隊繼續調查，不排除更多人被捕。
警方又指，早前有騙徒冒認機構或殉職消防員家屬，發送釣魚信息及二維碼，亦有人用假災民登記表格騙取資料，有騙徒假冒災民欺騙市民善心。警方呼籲市民應透過官方或可靠渠道捐款，捐款前亦應向相關機構核實清楚。
